Seis heridos en Newcastle en un atropello múltiple en una fiesta del fin del Ramadán

Seis personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un coche que se subió a la acera fuera de un polideportivo donde se celebraba la festividad musulmana del Eid al-Fitr, en la ciudad inglesa de Newcastle.



Una mujer de 42 años ha sido detenida y es interrogada por la Policía de Northumbria en relación al suceso, que no se considera "terrorismo", informó el comisario adjunto del cuerpo, Darren Best.



"Lo que hemos podido establecer es que la mujer de 42 años había estado celebrando Eid con su familia, se metió en su coche y ha colisionado con seis personas en la multitud", dijo el mando policial.





The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd