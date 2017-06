Policías roban un helicóptero y atacan el Tribunal Supremo de Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó hoy de que un agente de la policía científica de ese país hurtó un helicóptero con el que sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ) en Caracas, y asoció a este hombre con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).



El ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, explicó que la aeronave fue hurtada de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, y que el responsable es Óscar Pérez, inspector adscrito a la división de transporte aéreo de la policía científica (CICPC).



En cadena obligatoria de radio y televisión el ministro señaló que "el complotado" voló la aeronave hasta el Ministerio de Interior en el centro de la capital y "efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación", mientras en la terraza de ese organismo se realizaba un "agasajo" con unas 80 personas.





Mira el video que circula en redes del momento en que helicoptero ataca con dos granadas sede del TSJ y Ministerio de Interior #Venezuela pic.twitter.com/IaxG53HegU — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) 28 de junio de 2017

ÚLTIMA HORA | Aterriza en La Trinidad helicóptero del CICPC que sobrevoló organismos del Gobierno de Maduro. #27Jun

Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/subPi6xi2p — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 28 de junio de 2017

Advertencia de Maduro

Maduro amenaza con utilizar "las armas" para liberar a la "patria" venezolana. Vídeo: Agencia ATLAS/Reuters

Luego, se dirigió a la sede del Poder Judicial donde "fueron efectuados disparos y lanzadas al menosde origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada".Según Villegas, estos ataques forman parte de "una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones", y aseguró que Pérez está siendo investigado por sus "vínculos con la Agencia Central de Inteligencia" y la embajada de Estados Unidos en Venezuela."Así como sus vínculos con un exministro del Interior quien recientemente ha confirmado públicamente sus", dijo en alusión al Miguel Rodríguez Torres, quien denunció la "falsedad" de un documento hecho público por un medio progubernamental que le relaciona con la CIA.Para el gobierno venezolano, estos son ataques de carácter terrorista "enmarcados en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros".Villegas destacó que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados con el objetivo de capturar al autor de estos hechos y recuperar la aeronave, yen caso de tener información sobre el paradero de Pérez o el helicóptero.Asimismo, emplazó a la oposición venezolana y a todos los factores políticos del país a condenar "resueltamente" estos hechos y a, y enfatizó que ningún ataque detendrá el proceso constituyente que activó el presidente, Nicolás Maduro, para redactar un nuevo ordenamiento jurídico.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ha advertido de que si se destruye la revolución bolivariana "iría a las armas", y que "lo que no se pudo lograr con los votos lo haríamos con las armas".Este discurso ha sido tomado por la oposición venezolana como la aceptación por parte del presidente de que el paísEl presidente fue contundente en su discurso ¡en un acto público en Caracas: "Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana,, nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas".Maduro pidió al mundo que escuche esta advertencia y subrayó que su Gobierno esque tiene el país.