Hamon deja el PS y agrava la crisis del socialismo francés

El excandidato presidencial socialista Benoît Hamon ha anunciado este sábado su salida del Partido Socialista (PS) y la creación de una nueva formación política, el Movimiento del Primero de Julio (M1717).



"Abandono el partido, pero no abandono el ideal socialista. Ni el socialismo, ni a los socialistas. Voy a ser más útil fuera", ha afirmado Hamon en un acto en París con 11.000 personas en el que se ha presentado su M1717, según recoge la prensa francesa.



Hamon, que obtuvo poco más del 6 por ciento en las recientes elecciones presidenciales que auparon al centrista Emmanuel Macron al Elíseo, ha explicado que el PS pasa a ser un "interlocutor entre otros". "Nosotros vamos a abrir un espacio con quien quiera venir, pero es necesario abrir la cerrada puerta socialista para que florezcan cien capullos", ha apuntado.



Hamon ha aprovechado para criticar la política del presidente Macron y ha asegurado que no será él quien ponga fin a la división entre izquierda y derecha. En particular ha cargado contra la intención de Macron de reformar el Código del Trabajo, que ha atribuido a una "ceguera arcaica e ideológica".



"No busque una base científica a la última reforma del Código de Trabajo. Se trata de una ceguera ideológica arcaica y cuya única consecuencia segura y previsible es el empobrecimiento de los salarios", ha argumentado Hamon a través de su cuenta en Twitter.





Ne cherchez pas de fondement scientifique à cette énième réforme du code du travail en quelques années #LoiTravail #M1717 1/2 pic.twitter.com/8fIQYm6lFG — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 de julio de 2017