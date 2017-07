Declarado un gran incendio en un mercado de Londres

Los bomberos están extinguiendo un incendio en el distrito de Camden Town, al noroeste de la capital del Reino Unido.



Los bomberos de Londres han declarado en su cuenta de Twitter que cerca de 60 especialistas y ocho camiones se dirigen al mercado Camden Lock Market.



Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o sobre las causas del suceso, que tiene lugar pocas semanas después de la muerte de al menos 79 personas a causa de un incendio en una torre residencial de la capital británica.





Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to reports of a fire in #Camden Lock Market. More when we have it. pic.twitter.com/O21OLbIyLb