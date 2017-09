El "periodo de gracia" de un Pizza Hut ante la llegada del Irma

Furia. Desprecio. Decepción. Vergüenza. Las duras normas de un Pizza Hut de Jacksonville, Florida, ante la llegada de Irma se han hecho virales después de que aparecieran publicada en redes sociales, obligando a la cadena de restaurantes a dar explicaciones sobre sus políticas ante huracanes.





Pizza Hut wants its minimum wage employees to risk their lives for corporate profits. (@KatiSipp) pic.twitter.com/r8rwb3O7I6 — Jacobin (@jacobinmag) 11 de septiembre de 2017

En unase puede observar una hoja de papel colgada en el tablón de anuncios del establecimiento donde la dirección informa a los empleados de que si evacuan "tendrán un periodo de gracia de 24 horas en el que no se les asignarán turnos" y que si no cumplen estas normas "independientemente de la razón, se considerará que no se han presentado en su puesto de trabajo y que no han avisado, y el papeleo será preparado".Lastambién advertían de que tras la evacuación los empleados debían regresar en 72 horas, con las mismas consecuencias si no aparecían.Pizza Hut emitió un comunicado en el que se desvinculan de la decisión del manager del local, afirmando que no siguió las normas de la cadena, y que no tienen una política que defina cuándo deben irse o regresar los empleados en caso de desastre. "El franquiciado está tratando la situación con el manager implicado", afirman.Las autoridades de las poblaciones afectadas por Irma han insistido en que las evacuaciones debían realizarse lo antes posible. Un plazo de 24 horas puede implicar arriesgarse a atascos, falta de plazas en los refugios, una mala preparación de víveres y de la protección del hogar y la familia y otros peligros.En estela política de presión al personal se ha hecho pública y explícita, pero en la mayor parte de las ocasiones las normas son tácitas. El miedo a perder el trabajo es una de las causas de que las personas no evacúen, poniendo en peligro sus vidas.