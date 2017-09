Un hombre le corta los pies a su mujer en un ataque de celos

"No puedo ir a trabajar. Tengo una herida en el pie", fue el mensaje que le envió Putu Careen a su jefe después de pasar por un momento difícil en su vida. La mujer se encontraba en casa junto a sus hijos de 9 y 13 años cuando su marido llegó borracho y la acusó de estar engañándolo y acto seguido sacó un machete y delante de los menores cortó los dos pies, dejándola tirada en el piso.

La historia quedó al descubierto gracias a la publicación que hizo un ex jefe y amigo de Careen, Rohan Lee, el que comenzó una campaña en Go Fund Me para ayudarla.

Lee cuenta que en Indonesia "no hay asistencia del Gobierno ni ayudas sociales para este tipo de tratamiento médico" pese a la terrible agresión machista que sufrió la víctima, a quien su marido mutiló los pies en un ataque de celos bajo los efectos del alcohol.

"Nunca más podrá volver a trabajar, así que es muy importante que ella y sus hijos reciban ayuda", explica en la página GoFundMe, donde ya han recaudado alrededor de 30.000 euros.

El dinero será utilizado para el tratamiento médico más inmediato, para conseguir una prótesis, para el tratamiento de rehabilitación y para los niños.

Lee explica además que Careen era una de las personas más amables que ha conocido y que pese al terrible accidente, mantiene una actitud positiva desde la cama del hospital, según el medio Daily Mail.