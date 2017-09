Un atentado en un tren del Metro de Londres causa 18 heridos

Dieciocho personas fueron hospitalizadas hoy tras resultar heridas por la explosión de un artefacto en un tren del Metro de Londres. La mayoría de los heridos, ninguno de los cuales reviste gravedad, presentan quemaduras y cortes.



La explosión, que provocó un fuego, se produjo en un cubo blanco que estaba dentro de una bolsa de supermercado en un vagón de un tren con capacidad para 865 pasajeros. En el momento de la deflagración, ocurrida a las 08.21 hora local (07.21 GMT) el convoy estaba parado en la estacio´n de Parsons Green, en el tramo externo de la línea District Line, que ha sido suspendida parcialmente, entre las estaciones de Wimbledon y Earls Court.





We are aware of reports on social media RE #ParsonsGreen. We will release facts when we can - our info must be accurate