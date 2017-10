Varios heridos en un atropello cerca del Museo de Historia Natural de Londres

Varias personas han resultado heridas este sábado tras ser atropelladas por un vehículo que saltó a la acera en las proximidades del Museo de Historia Natural de Londres, según ha confirmado la Policía británica.



Las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de un individuo tras el incidente, ocurrido en la calle Exhibition Road, en el barrio londinense de South Kensington.











First picture of car used to hit pedestrians outside the Natural History Museum pic.twitter.com/iGaWL6nqCE