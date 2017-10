Se atasca el pene con la alianza de su padre

Un joven chileno de 18 años tuvo que ser atendido el jueves por los bomberos después de que se le quedara atascado en el pene el anillo de boda de su padre, según ha indicado el periódico elnueve.com.



El chico tuvo que acudir al hospital con su familia puesto que no pudieron extraerle el anillo en casa. Después de cuatro horas en las que los médicos intentaron sacárselo sin éxito, decidieron llamar a los Bomberos de la Octava Compañía de Santiago, quienes utilizaron una sierra que logró desatascar la argolla de los genitales.



Después del insólito incidente el adolescente quedó ingresado en el hospital por los daños causados en sus partes íntimas. Por su parte, la madre del chico aseguró que "se colocó un anillo de acero en su miembro porque dice que con eso crece". Asimismo, excusó a su hijo diciendo: "Yo no entiendo estas cosas, pero lo perdono a él como madre. Le digo a otro jóvenes que no hagan estas tonterías porque se le podría haber agravado esta situación", aconsejó la madre del joven.