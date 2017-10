¿Te pueden multar si cantas cuando conduces?

Vas conduciendo tu vehículo, suena tu canción favorita y no puedes evitarlo, empiezas a cantarla o a tararear su melodía. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Sin duda es una situación que más de un conductor habrá vivido. Como Taoufik Moalla, un canadiense que se lanzó con alegría a interpretar de forma apasionada el tema ´Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now"), del grupo americano ´C+C Music Factory´, mientras iba conduciendo de camino a un establecimiento para comprar unas botellas de agua. Una multa de unos 127 euros por "causar desorden gritando" y violar "la paz y la tranquilidad".

Mientras estaba cantando escuchó los sonidos de la sirena de fondo. Moalla pensó que el agente quería adelantarle, pero de repente escuchó cómo le pedían que se parase desde el altavoz del coche. Cuatro policías se aproximaron al coche de Moalla, y le preguntaron si había gritado. Él le explicó que, simplemente, estaba cantando, y los agentes decidieron continuar con el interrogatorio; le pidieron los papeles del coche, y su carné de conducir.

Cuando los agentes volvieron a acercarse al coche de Moalla, lo hicieron con una multa de 149 dólares canadienses , 127 euros, al cambio actual. "Entiendo que ellos hacen su trabajo, y que tienen permiso para comprobar que todo está bien. Si hubiese secuestrado a alguien, o si hubiese algún peligro en mi coche, lo entendería, pero nunca me hubiese esperado una multa por esto". Además, explicó que no cantaba tan alto, y considera que toda la situación es un tanto loca, indica la BBC.