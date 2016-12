LA PROVINCIA: apertura democrática social de un pueblo

El relanzamiento de LA PROVINCIA", en su actual y fecunda etapa desde 1966,me sorprendió con apenas 20 años. En aquel momento me encontraba en el Seminario Mayor de Tafira,en Las Palmas de Gran Canaria, cursando Filosofía. El Rector de esta institución era,entonces, D. Manuel Alemán, el sacerdote agaetense recién llegado de la Universidad Gregoriana de Roma y de la Pontificia de Salamanca. Había sido designado por el Obispo de la Diócesis de Canarias,Antonio Pildain para llevar a cabo la apertura del propio Seminario hacia el mundo exterior, de acuerdo a los nuevos aires que había traído el Concilio Vaticano II. Ese nuevo ambiente postconciliar que se apoderó del Seminario de Tafira se concretó, entre otras iniciativas, en la formación de los seminaristas mayores en la lectura de la prensa diaria. Una costumbre que solía realizarse en el comedor, en la hora del almuerzo. No solo se repasaban las portadas de la prensa canaria, sino también las de los periódicos del momento a nivel nacional como El País, ABC, La Vanguardia, Pueblo y otros. También teníamos la ocasión de escuchar el famoso "parte" de RNE y otras emisoras del momento, que conectaban obligatoriamente con la emisora pública. Muy pronto se abriría en la Biblioteca un rincón donde podíamos consultar con más tranquilidad aquellas noticias o columnas de opinión que más nos interesaban.

Esa "apertura" al exterior, coincidió con la presencia en el mundo periodístico del matutino LA PROVINCIA, que tuvo su impacto entre aquellos jóvenes seminaristas de entonces, ávidos por conocer lo que sucedía allá afuera en la sociedad. Cansados y hasta hastiados de lo que nos ofrecía la prensa oficial (La Falange, El Eco de Canarias, y otros medios afines al Movimiento Nacional), el nuevo periódico de Editorial Prensa Canaria introducía un aire fresco en la prensa grancanaria y regional de la época. De la mano de un destacado profesional, maestro de periodistas, José Luis Martínez Albertos, el producto informativo que devorábamos con ansiedad todas las mañanas en los quioscos fue algo que ahora no podríamos entender. De la tristeza de las portadas de la prensa oficial del régimen, se pasó a una nueva concepción de la información, no solo a través de las galeradas, sino con fotografías y un clímax más agradable. Nos atrajo no solo la diagramación de sus páginas, el orden de sus secciones sino fundamentalmente, y fue su gran aportación, la posibilidad de encontrar nuevas opiniones,de diferente signo ideológico, en la medida que la dura mano del censor del tardofranquismo permitía.

No hay que olvidarse que en 1962 accedía al Gobierno el gallego Manuel Fraga, responsabilizándose de la cartera de Información y Turismo. Inició una tímida etapa de liberalización, que culminaría con la publicación de la Ley de Prensa e Imprenta en el 1966, que vino a ser una especie de complemento del Estatuto de la Publicidad del 64, viéndose de alguna forma más "vigilada" con textos normativos posteriores como el Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles del 67 y el Estatuto de la Profesión Periodística. Por eso nos alegró que en su "reencuentro" con los lectores grancanarios fuera Martínez Albertos quien pilotara esa nueva etapa. Esa Ley de Prensa de Manuel Fraga no era la panacea para los periodistas,porque la dictadura seguía "controlándolo" todo. Sin embargo se anularon las habituales consignas y sobre todo la censura previa como procedimiento normal. Fue un marco jurídico intermedio entre la Ley de Serrano Suñer y las libertades de los países democráticos del resto de Europa. Con todo, tras el cese en 1959 del Ministro Fraga, se volvió a intensificar la censura y también los secuestros de periódicos.

En este contexto, LA PROVINCIA fue siempre pionera en la España de Franco, siendo el primer diario que salía a la calle acogiéndose de forma estricta a la ya mencionada Ley Fraga. Desde sus inicios, este matutino digamos que fue, junto a otros diarios de Madrid y Barcelona, punta de lanza en favorecer la apertura de nuestro país hacia comportamientos más libres y democráticos. Fue una manera diferente de trabajar la información local que se profundizaría bajo la dirección de sus sucesores al frente del periódico: Juan Francisco Sardaña Fabiani y sobre todo Guillermo García Alcalde. Recuerdo estos primeros años de LA PROVINCIA de ilusión por "hacer" Canarias y de defensa a ultranza de los intereses de la provincia oriental. A estas horas me vienen a la memoria reportajes de corte humano y primicias no solo nacionales sino internacionales, con fotografías que dieron la vuelta al mundo como la del yate de Aristóteles Onassis y Jackie Kennedy por su paso por el Puerto de La Luz, de mano del reportero y gran periodista José Vera Suárez y del gráfico Juan Antonio de Juan. También tuvieron resonancia internacional las informaciones de Marisol Ayala, en torno al intento de suicidio, en Gran Canaria, de la modelo Naomi Campbell tras sufrir un desplante del bailarín Joaquín Cortés, y su posterior ingreso en el entonces Hospital del Pino. O el reportaje del "mendigo" Tristán Pimienta, que tuvo su eco en lo que se consideraba Las Palmas marginal.

En el año 1976 me incorporaría a la plantilla del vespertino Diario de Las Palmas que estaba dirigido por el terorense y paisano Pablo Hernández Montesdeoca, y que sería asimismo el primer director canario que tuvo LA PROVINCIA. Pablo Hernández sería nuestro "maestro" en aquella pequeña "escuela" de periodistas que constituyó la redacción de aquel periódico de la segunda parte de la década de los 70. Las redacciones de ambas cabeceras; LA PROVINCIA y Diario de Las Palmas, se encontraban aún en las calles León y Castillo y Murga. Pude conocer a las principales figuras de un gran periódico nuestro, como era LA PROVINCIA, siendo dirigido por Sardaña Fabian primero y García Alcalde después. En aquellos pasillos del viejo edificio de Murga, veía pasar las figuras que admirábamos como Juan Ignacio Jiménez Mesa, Paco de la Iglesia, Antonio Lemus, Santiago Betancor Brito, el coodinador de la información regional Cruz Domínguez o el gráfico Fernando Hernández Gil,etc etc. Junto a ellos, numerosos periodistas,muchos de ellos jóvenes, que nos enseñaban desde su "cátedra" de la información a pie de calle, lo que nosotros después iríamos descubriendo, primero como redactor del viejo Diario, y luego en Radio Nacional de España en Canarias, en sus estudios de Las Palmas de Gran Canaria, por la que pasaron además como grandes profesionales,entre otros, Ignacio Jiménez Mesa o José Henríquez Núñez-Ojeda.

Aparte de los ya menciona-dos, tenemos memoria de otros directores que dieron asimismo un sello personal a estos 50 años de trabajo por la sociedad de las tres islas de nuestra provincia de Las Palmas: Francisco de la Iglesia, Melchor Fernández Díaz, Julio Puente, Diego Talavera, Tere-sa Cárdenes y Ángel Tristán Pimienta. Al director actual, Antonio Cacereño, le deseamos lo mejor para que ponga los ci-mientos de los próximos 50 años de vida de nuestra querida LA PROVINCIA.