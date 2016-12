Ha sido y sigue siendo una escuela de periodistas

En el modelo de Estado que hemos construido entre todos los españoles, LA PROVINCIA ha tenido y tiene como reto diario la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es cierto que sin periodistas no hay periodismo y que sin periodismo no hay democracia. Pero no es menos cierto que, para que un periódico defienda la libertad de expresión y se implique con rigor en el compromiso democrático como defensor de las ideas, de las opiniones y de los criterios, debe estar abierto a la pluralidad informativa y a todas las sensibilidades. LA PROVINCIA, desde su nacimiento y durante diversas etapas a lo largo de su historia, se ha implicado con absoluta transparencia y compromiso político y social en cuantos acontecimientos se han ido sucediendo en el tejido sociocultural y económico del Archipiélago Canario. Estando muy alerta a las vicisitudes y cambios políticos que hayan podido afectar al equilibrio insular y regional de unas Islas donde la información es pieza clave para conocer día a día el latir de sus pueblos. Sin información no hay conocimiento. Para hacer periodismo con propiedad hay que tener formación y vocación, y saber diferenciar la opinión y el criterio. Y es precisamente la información de un periódico como LA PROVINCIA hecho con vocación democrática y con criterio, como los canarios vivimos más cerca de las noticias y más cerca de cada una de nuestras siete Islas a pesar de la distancia. Porque, la información, abre caminos y alamedas posibilitando un periodismo sin muros ni fronteras.

LA PROVINCIA forma parte de nuestras vidas. Es un periódico con el que nos identificamos por ser cercano y ofrecernos cada día noticias no solo de lo que pasa en Canarias, sino también todo lo que está pasando en España y en el mundo a través de su edición digital que ha sabido adaptar a los tiempos de la globalización de la información moderna. Las ediciones digitales informando de lo que pasa al instante en cualquier parte del mundo son el futuro del periodismo.

Sin renunciar al periódico impreso del que nos resistimos a divorciarnos, Editorial Prensa Canaria ha sabido encajar y adaptarse al reto de las nuevas tecnologías. Y lo ha hecho sin abandonar al viejo e indestructible periodismo casi artesanal que aún vive en nuestra memoria y en nuestras vivencias de periodista hecho entre la redacción, la calle, el barrio, la gente de a pie, entre los olores a café de los bares y cafetines, las tertulias de las barberías, pasando por la querida y vieja linotipia inventada por Ottmar Mergenthaler en 1886 o las modernas rotativas.

El periodismo de redacción no es el futuro. El futuro seguirá siendo el periodismo de la calle, el que se respira y se siente en cada esquina con olor a libertad. LA PROVINCIA ha sido y sigue siendo escuela de periodistas. En mi etapa de corresponsal de Radio Nacional de España en Londres con el periodista José Antonio Plaza, mi padre me enviaba el periódico LA PROVINCIA una vez a la semana. Llegaba tarde, pero llegaba con olor a periodismo isleño hecho por grandes profesionales. Tal es así, que en la redacción de la BBC de Londres donde compartíamos espacio con otros corresponsales de todo el mundo, LA PROVINCIA se entremezclaba sobre las mesas de redacción con otros periódicos londinenses como The Times, The Sun, Daily Mirror, The Telegraph, Financial Times o The Guardian. Aunque los años pasan y el cabello se vuelve de color nieve, LA PROVINCIA permanece al servicio de la libertad de expresión. El escritor y periodista Gabriel García Márquez dijo que "el periodismo es el mejor oficio del mundo". Con el permiso del maestro y Premio Nobel de Literatura, yo añadiría que el periodismo es la profesión más hermosa del mundo y una enfermedad afortunadamente incurable.