El ayuntamiento del Kaos

Los 29 concejales de Las Palmas aprobaron el 30 septiembre unánimemente declarar a la ciudad libre de circos con animales. Desde Stop Acuario solicitamos al Concejal de Participación, en una reunión oficial en el mes de Julio, que se igualara la moción en el sentido de las ya aprobadas en los otros 3 grandes municipios de Canarias: Santa Cruz, La Laguna y Telde, que optaron por el "no a los espectaculos con animales". Nos dijo que no "porque eso perjudicaría los intereses del Acuario". Le solicitamos entonces que abriera un proceso de participación ciudadana, para que fueran todos los vecinos los que decidiéramos sobre la cuestión y también nos dijo que no.

Nuestra ciudad es por tanto la única que diferencia, hipócritamente, los recintos "itinerantes" (prohibidos), de los "no itinerantes (permitidos). ¿Por qué esta absurda diferencia? ¿Será para proteger el interés de Kiessling?

A pesar de esto, celebramos como un paso adelante que Las Palmas declarara "rechazar el establecimiento de circos con animales en el término municipal", y no, como algunos han querido interpretar, "la prohibición de espectáculos con animales en los circos". "Dura lex, sed lex".

La cuestión es que en el mismo texto se comprometen a modificar la Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales, cosa que tres meses después no han hecho. ¿Por qué? No lo sé; podría ser un "retardo malicioso" para favorecer la instalación del circo representado por Peñate, o podría ser simple negligencia, muestra de la ineptitud de este Tripartito. El resultado es que este acuerdo no puede ser de aplicación al Circus Kaos por seguir vigente la antigua ordenanza, que sin embargo establece que aunque es potestad del GobCan autorizar la presencia de animales en los circos, el ayuntamiento debe autorizarlo también: "los circos con animales que deseen desarrollar su actividad en el término municipal deberán obtener el permiso del órgano competente del Ayuntamiento" (art. 28), "con una antelación mínima de un mes" (art. 27), condiciones ambas que no parecen cumplirse si analizamos lo sucedido desde el 7 de Diciembre en que descubrimos que el circo se instaló con animales. Además, el artículo 61 sobre "animales exóticos y peligrosos" insiste en que "queda condicionada a la autorización por parte del ayuntamiento", responsabilidades ambas que este gobierno municipal parece eludir.

La posición del Consistorio ha sido caótica en este proceso, desde el anuncio de la concejala Inmaculada Medina de que "la ciudad no permite los circos con animales y hay que cumplirlo" del día 8, a el "no pasa nada porque no está prohibido". Si algo ha quedado claro es que no se ha respetado el espíritu del acuerdo municipal y quedan muchas dudas sobre los motivos de la evacuación, con nocturnidad y alevosía, de los felinos. Algun concejal ha sostenido que se avisó al circo el día 8 de que tendrían una inspección, cosa que ratificó el representante del circo y viejo compañero del PSOE Sergio Peñate, cuando manifestó que le habían indicado desde el ayuntamiento que sacara los animales del circo. ¿A qué intereses esta sirviendo el consistorio presidido por Hidalgo? Desde luego no al de los animales ni al de la transparencia con la ciudadanía. Las Palmas necesita un verdadero Ayuntamiento del Cambio para que todo no siga igual que con el PP, quien sorprendentemente ha permanecido mudo en cuanto a la desastrosa gestión de la crisis del Kaos.

Hace falta un texto que exija el cumplimiento de los Derechos de los Animales aprobado por la ONU, cosa que no respeta el actual acuerdo que ni siquiera puede ser aplicado por la dejadez (en el mejor de los casos) de los concejales. Un zoo marino no puede ser la puerta de entrada de la ciudad al siglo XXI.