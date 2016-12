El PSOE y su estrategia para hacer amigos

La representación del PSOE en la toma de posesión de Mercedes Roldós como delegada del Gobierno fue nula. Solo el alcalde Augusto Hidalgo y la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, se dejaron ver. Más por motivos institucionales que otra cosa. Veteranos del partido ahora en otros menesteres lo comentaban. Así no se va a ningún lado porque luego quieres pactar con el PP y si antes no has hecho amigos... pues ahí te quedas.