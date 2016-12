No hay frase más propia del 22 de diciembre. ¿Qué va a hacer con el dinero del premio? Tapar agujeros. El PSOE, también, gracias a tres currelas del partido que llevaban participaciones del 66.513. Bien pensado, además de los agujeros propios, Goyo Martínez, el gerente de Ferraz, y dos de sus subordinados podrían, metafóricamente, tapar también los del sufriente PSOE, que tanto lo necesita. Y más que nadie se lo merecería el equipo de rescatadores que cogió las riendas de la organización después del comité terremoto del 1 de octubre; no en vano otra máxima del sorteo reza que los millones caen donde más se necesitan: en zona catastrófica. Desgraciadamente, algo me dice que con metáforas no bastaría, así que ruego a Goyo que sea generoso y comparta lo ganado en pro de la unidad. Para tapar el gran agujero.