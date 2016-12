Volver a casa por Navidad

S i se somete mediante la técnica psicoanalítica de la Libre asociación de ideas a un grupo de personas a que respondan que les provoca la pregunta-estímulo Navidad, el mayor porcentaje de los encuestados se decanta por respuestas del tipo "familia", "hogar", "amor", "regalos", "seres queridos" "familia" y "tristeza". A estas palabras y voces, expresas o inconscientes, apela la Publicidad y el Marketing a la hora de encontrar motivos de compra y consumo, a veces desaforado, durante el tiempo navideño. Vocablos todos que mejor resumen esa otra cara de la Navidad, lejos del ajetreo de compras, preparativos de cenas y deseos de felicidad que se expresan familiares, íntimos, amigos y desconocidos de zaguanes o ascensores con los que el resto del año se produce aquello de "si te vi no me acuerdo". Pero si hay una palabra con la que la mayoría se identifica en este tiempo de fiestas y parabienes es con la de melancolía. No es lo mismo que tristeza, en la que siempre está presente un objeto o motivo concreto de malestar o amargura. Por el contrario, en la melancolía, como reza un viejo diccionario de la Lengua "se ignora la causa? y la tristeza se da cuando se sabe la causa: alguna pérdida o pesadumbre". Calderón escribió que "toda melancolía nace sin ocasión", el Romanticismo habla de una tristeza amable propia de la estética, Diderot de "sentimiento dulce", Víctor Hugo de una especie de regodeo en la propia pesadumbre cuando escribe que "es la dicha de ser desdichado" y la Psicología moderna, fundamentada en los estudios de Freud, habla de un sentimiento negativo dirigido contra uno mismo sin reconocimiento concreto del objeto de pérdida. Parece tratarse de un sentimiento generalizado que aparece, por las Navidades, en la mayoría de regiones de tradición cristiana del planeta. Como si estuviese incardinado en el ADN de las gentes, creyentes, practicantes y hasta los agnósticos que no se olvidan de ese niño de su infancia "que nació entre pajas" o en su caso, la ilusión que siempre tuvieron por encontrar un regalo colocado en el árbol la noche del Papá Noel. Unido a este sentimiento encontramos una frase que ha hecho historia obra de los creativos de una marca de turrón: volver a casa por Navidad. Regreso al hogar con el que el Marketing pretende aumentar la venta de dulces almendrados o bebidas espumosas asociadas al cariño familiar y calor de hogar. Y si en ese hogar al que llegan hijos, hijas, familiares queridos a los que siempre se extraña a alguien que ya no está, ni va estar, se vuelve a revivir el duelo. Sentimiento de abandono que significa una pérdida. Por eso a una esposa o madre se le escapa una lágrima mientras prepara la masa para los empanados, a un hermano o hermana se le atraganta la copa mientras festeja la Navidad en una comida con los amigos y una hija se acuerda de las caricias que la hacía su padre en su regazo cuando era niña. La historia de estas emociones encontradas comenzó en la Alta Edad Media, en la región de Umbría de lo que hoy es Italia. Un joven, después santo de la Iglesia Católica, que dio fama a la aldea de Asís, preso de su amor al niño Jesús popularizó la costumbre de armar belenes y nacimientos. De nombre Francisco, fue fraile mendicante y consolador de los pobres que, por su amor y protección a los animales ha devenido en ser patrono y emblema de partidos animalistas. Ese mismo cariño que sentía por todo bicho viviente, incluidos lobos o mansos corderos y animales domésticos, le llevó a agregar al portal un buey y un pollino, quizá para que con su vaho, calentaran al niño que, "envuelto en pañales fue recostado en un pesebre" de un pago sin historia, Belén, en la antigua Palestina. Aunque exégetas e historiadores modernos dudan de que el niño naciera en Belén sino que fue en Nazaret, ni que el alumbramiento sucediera en una noche del frío Diciembre sino en una fecha cercana a la primavera, cuando tuvo lugar el empadronamiento de los habitantes de Judea dictado por Augusto. En cuanto al buey y el manso pollino, fue el Papa emérito Benedicto, antecesor del actual que, como ejemplo de pobreza, escogió el nombre de santo de Asís, el que se encargó de sacarlos del pesebre. Cuando ya estaba extendida la costumbre de armar los belenes en el mundo cristiano, llegó el simpático barrigón procedente de ignotos lugares del Norte donde todo es hielo y las noches parecen eternas. En un principio vestido de verde hasta que a la empresa Coca-Cola se le ocurrió mostrarlo con calzones, pelliza y gorro del color del carmín. El imaginario popular lo sitúa entrando a las casas, a través de tejados o chimeneas y, ni los más grandes, se libran de la ilusión de ver, en la Nochebuena, un presente depositado junto al árbol cargado, hoy de bolitas, tarjetas y escarapelas, en otro tiempo de frutas, chiches y dulces caseros. O junto al portal, porque la Iglesia aceptó a Papá Noel, siempre que se le atribuyeran los mejores regalos al Niño Jesús y no al intruso de luengas barbas blancas dedicado, en el imaginario infantil y popular a asaltar chimeneas y, por ejemplo, llegar a las Canarias en un carro tirado por un animal, el reno, que en los niños canarios solo existe en los cuentos de hadas y de Blanca navidad. Para añadir más melancolía, si cabe, a este tiempo, un curita, cansado de esperar a sus feligreses para comenzar la Misa del gallo, en una noche de perros, cegada por metros de nieve en los Alpes, compuso una canción, tocada en un viejo armonio. No imaginó que se hiciera inmortal y que su letra de "Noche de paz" abarcara, hoy, todos los idiomas imaginables del planeta. Su tenue y acompasada melodía pudo escucharla algún feligrés perdido entre la ventisca de una noche lúgubre. Fue el primero que la creyó venida de los propios cielos. Al paso del tiempo su pentagrama devino en planetario.

stylename="050_FIR_opi_02">fjpmontesdeoca@gmail.com