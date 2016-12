Hablaba con todos; a todos oía; quería arreglarlo todo y no pudo; era demasiado el desarreglo que nos perseguía y aun nos sigue puesto que atrás queda; hace tiempo que no le oía; la última vez que le oí y disfruté de su compañía silenciosa y sonriente fue, pese a su larga trayectoria política, en el foso de entrenador de uno de esos campitos de fútbol del barranco que fueron acogidos en la Ciudad Alta con fiesta y alegría, y que acaban de ser condenados al desprecio y desaparición sin búsqueda de solución alguna por la pervivencia. Era más fácil eliminarlos. Se jugaba aquella vez en que Don José Macías ocupaba banquillo de entrenador en campo de juego, un modesto partido de fútbol en favor de la lucha contra la leucemia promovido por la Fundación Dasilva. Allí, como en tantos otros grandes y sencillos actos estuvo él promoviendo y abrazando la idea contra la leucemia. Ya no hay abrazo. La pena de su muerte se mezcla entre gente del pueblo que se enteraba casi cada día de sus defensas del bienestar, y de una paz a la que quiso tanto que junto a la que se canta estos días se quedó. La paz Don José Macías... la paz.