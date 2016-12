Todo el que tiene boca se equivoca

Este aforismo usual en Canarias parece ser hijo criollo del latinismo fino errare humanum est (: 'errar es de humanos'). Aunque no obedece -creemos- a la trasculturación directa, sino a la lexicalización de una voz popular que abraza la misma idea de aquel proverbio más antiguo y universal. El apotegma contiene las señas de benevolencia de quien excusa de manera sensata y se muestra condescendiente ante cualquier error que podamos cometer en acciones, omisiones o deslices verbales. Parece del todo evidente su universalidad y aceptación generalizada como perteneciente a la categoría de máximas elementales que contienen una verdad de Perogrullo. La paronimia 'boca', de la primera parte del enunciado de la expresión, con 'se equivoca' de la parte conclusiva de la misma, imprimen una cadencia de voz asonante propia del esquema elocutivo habitual en el refranero. Lo que constituye un recurso pedagógico que propicia la memorización y asimilación del dicho por el destinatario, cumpliendo así su labor de difusión e instrucción.

El dicho comentado nos da pie a plantearnos una breve y rápida reflexión: ¿Se equivocan también los refranes? Según la máxima, se diría que sí. Sin embargo, el refranero contiene un elenco de dichos usuales que la tradición oral le otorga el rango de "cátedra". Acumulan un conocimiento empírico que viene de viejo y que esa tradición se encarga de acopiar y codificar en un inventario oral que da testimonio al cúmulo de experiencias anteriores y que denomina sabiduría popular. Nace de una apreciación subjetiva del observador que pretende alcanzar un cierto grado de objetivación a través de repeticiones, haciéndose eco popular. En cierto modo no dejan de contener una enseñanza que actúa como vía de adoctrinamiento social e 'ideológico'. Lo proverbial parece contener fuera de toda duda una verdad de una lógica aplastante o es constatación -consciente o inconscientemente- inducida por la propia creencia de veracidad y la autoridad que certifica el paso de los años. Hasta el punto de que no es puesta en tela de juicio. Pero siempre desde la perspectiva de los autores anónimos que lo formularon y del sistema de creencias en el que nace y en el que está destinado a perdurar. Desde este punto de vista es sólo una verdad relativizada, pero no errónea desde tales presupuestos. Es más fácil errar en su uso y, por ende, en su significación. Esto suele suceder cuando admite una interpretación polisémica o por contener clausulas oscuras, por así decirlo. Esto es, cuando por comprender expresiones arcaicas o que se apartan del dominio idiomático del hablante que las traslada, puede dar lugar a interpretaciones que se alejan del sentido original, incluso del comúnmente utilizado entre determinados grupos de hablantes. Piénsese que la mayor parte de los usos aforísticos proceden de la tradición oral antigua y rural, donde en la generalidad de los casos se ha perdido la memoria de los usuarios primitivos que contribuyeron a su lexicalización. Y como de usos e interpretaciones se trata, que parten la mayoría de las veces del conocimiento directo o indirecto o de un acercamiento instintual y presuntivo, cabe, sí que quien suscribe yerre en su interpretación. Si así fuere, me excuso con el amigo lector por lo dicho y por lo que pueda decir. Porque, oiga, 'todo el que tiene boca se equivoca', ¿o no? Que tengan un buen año.