A quien Dios no le da hijos?

A quien Dios no le da hijos?

Hace unos días recibí el correo de Teresa, una lectora de LA PROVINCIA. Además de algunas llamadas de atención y algunos piropos (todo se recibe muy bien), ponía una pregunta: Ya que usted publica su diario, me gustaría saber cómo celebra un cura las Navidades. Podría contestar a mi lectora que, probablemente, no hay demasiada diferencia entre ella y yo si los dos tenemos fe. Habrá algunos matices pero en general, seguro que hay muchas coincidencias. Bastaría hacer un cóctel donde se mezcle familia, fe y solidaridad. Es una mezcla formidable que produce una gran dosis de paz y de alegría.

Pero voy a ser más explícito. En los días previos a la Navidad, muchos curas participamos en actividades como éstas: un encuentro de oración personal, visita a los enfermos de la parroquia, o acompañar en la acogida que Cáritas hace a las familias necesitadas. Y en mi caso, además, celebrar la eucaristía en el centro de mayores que hay en el pueblo. Por cierto que en esta ocasión participaron también los jóvenes que están en catequesis de confirmación y contaron a todos cómo les gustaría vivir esta Navidad. Fue un buen regalo para los acogidos en el centro sentarse junto a los muchachos y escuchar sus mensajes espontáneos y alegres.

Y ya en la Nochebuena, nos toca a los curas celebrar el nacimiento de Jesús intentando que la misa no fuera un simple rito, sino transmitir de la mejor forma posible el mensaje siempre nuevo del evangelio. A veces no resulta fácil, sobre todo cuando debemos estar en más de una parroquia y, por tanto, celebrar dos o tres veces seguidas el nacimiento de Jesús. Una tentación, es caer en la rutina. Por supuesto que intentamos evitarla.

La misa de Nochebuena procuramos que sea viva y muy participada. No es fácil acertar con la hora adecuada para que todos podamos compaginar la misa y la cena. En mi parroquia hemos procurado que los niños y los jóvenes tuvieran su espacio en la eucaristía escenificando el pasaje del evangelio de Navidad. Acabada la misa, con el besapiés o la caricia a la imagen del Niño Jesús terminamos con el compromiso de transmitir esa "caricia" a quienes necesitan un gesto de amabilidad, de cariño o de escucha. Como ves, una primera parte muy semejante a la de cualquier otro cristiano que no se conforma con sólo estar en misa.

Y después, como la mayoría de las personas, vivimos el encuentro familiar. El mío fue con algunos hermanos, sobrinos y cuñadas. Dicen algunos que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. No creo que sea así. La familia de los curas suelen ser los sobrinos y los padres de los sobrinos. Y también la parroquia. Normalmente nos sentimos acogidos, comprendidos y apoyamos por las buenas familias que acuden a la iglesia. Y cuando un cura no tiene aquí familia como son los de otra Isla o de la península o de lugares más lejanos, siempre encuentran entre los feligreses quienes le inviten a cenar y pasar un rato en cálido ambiente familiar.

Cuando me tocó estar lejos de mi familia siendo párroco en Tías (Lanzarote) o Antigua y Betancuria (Fuerteventura), nunca me faltó una familia, y más de una, con quien compartir estas fiestas del Nacimiento de Jesús y el fin de año.

Como ves, Teresa, la Navidad de los curas no tiene mucho de extraordinario. Ojalá aprendamos también los sacerdotes a que nuestras casas parroquiales estén disponibles para algún hermano que pueda sentirse solo en estas fechas. Por cierto que ayer, Día de la Sagrada Familia de Nazaret, celebré con algunos de mis actuales y antiguos feligreses, los cuarenta y cinco años de sacerdocio. Fue una ocasión para fortalecer los lazos familiares con todos ellos. Por eso me gusta corregir el refrán y decir más bien que, A quien Dios no le da hijos, Él mismo le multiplica las familias.

P.D. Que el nuevo año 2017 traiga mucha paz, más trabajo, más solidaridad y familias acogedoras para todos.

stylename="050_FIR_opi_02">susovega@hotmail.com