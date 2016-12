La uvas de la esperanza

No son muchos los que recuerdan, de su infancia de posguerra, haberse tomado las uvas en el momento de partir el año en la Noche vieja. Sobre todo entre familias humildes, campesinas o barrios capitalinos. Las gentes de estos lugares desconocían una costumbre que unos atribuyen a agricultores y vinicultores de Murcia y Alicante que, a principios del siglo XX, con la idea comercial de vender los excedentes de la producción de uva en años de buena cosecha y otros a lo que prensa madrileña publicaba a finales del XIX que daba cuenta de una costumbre de grupos de madrileños que se juntaban en la Puerta del Sol para comerse las uvas a la hora, las doce de la noche, que separaba al año viejo del nuevo. La costumbre se extendió y, en pocos años, llegó a lugares muy distantes del Kilómetro cero peninsular hasta atravesar el Atlántico y llegar a las Islas Canarias en las que la tradición de las uvas comenzó a verse en hogares de las ciudades capitalinas del Archipiélago. Sin embargo nadie sabe a ciencia cierta en qué hogar o lugar de comilona comenzó a tomarse las uvas, una a una, sin peligro de añusgarse, al son de cada campanada de un reloj de campana y pared que, al paso de los años, explotó en una escandalera de vivas, choques de copas de cristal, ruido ensordecedor de voladores y fuegos artificiales, bocinas de todo tipo de coches en las calles y sirenas de barcos surtos en los puertos. Claro que, mientras esto ocurría en la calle y poblados del mundo circundante, en los colegios religiosos y seminarios se rezaba, ante la inocente imagen de un niño, cruzado con pañales blancos colocado en un pesebre, por los excesos cometidos sobre todo los venidos de la carne. Para redimirse de una noche de farras y concupiscencia eran muchos los que amanecían, con los ojos cuajados, hombres oliendo a tabaco y alcohol, mujeres, con el perfume ajado de sudores y apretones, vestidas de largo con trajes de lentejuelas y labios despintados por besos nada castos, haciendo cola en los bancos de una iglesia esperando la absolución de un confesor benevolente antes del chocolate con churros de una indolente y somnolienta amanecida. Seguro que en la misa volverían a pedir por que se hicieran realidad los deseos expresados, en silencio, durante la toma de las uvas y el brindis festejando la llegada del nuevo año. En esto coincidían con los más descreídos, agnósticos u olvidadizos que pasaban de cenas, copas a discreción, baile, cucuruchos de papel y serpentinas a tomar los churros o directamente a la cama.

Ayer y hoy cualquiera de los anhelos, íntimos o verbalizados por la desinhibición de tanta bebida tomada, representan una esperanza de futuro. El Diccionario de la Real Academia de 1984 define la esperanza como un "sentimiento en que se nos presenta lo deseable como posible". También lo era para el santo de Aquino que los supeditaba a que fueran un bien futuro y posible. Para no ser prolijo en citas me remito al gran Charles Dickens que en su novela Grandes esperanzas narra las calamidades del protagonista, el niño Pip que, gracias al amor precoz con una niña y las influencias de una mujer, rica, desnortada y esquizoide, sale de la mugre y la miseria y se convierte en un hombre de provecho para su tiempo. Una de las mayores loas, en prosa, que se han escrito a la esperanza.

No se descarta que los buenos deseos, confundidos con múltiples brindis, más bien pronto que tarde, en la manoseada cuesta de enero, se confundan con la cruda realidad. Pero en la Noche vieja se trata de una ilusión necesaria para no comenzar el año con el fatalismo de perdedores. Bien es verdad que no es lo mismo centrar la esperanza en cosas y asuntos que en personas. Lo primero pueden ser promesas que uno se hace a sí mismo y dependen del propio esfuerzo y capacidades que pueden cumplirse si se es constante y "los vientos le son favorables". Lo de las personas, los otros, tiene menos margen de seguridad de que ocurran. No basta con las habilidades personales sino que depende de las intenciones, actitudes y comportamientos ajenos. Muchas veces inesperados e imprevisibles que derivan en decepción, frustración y desengaño. Así amores poco menos que invencibles expresados entre el espumoso, fuegos y abrazos en un baile de cuerpos ardientes, pueden devenir en rupturas inesperadas ante incidencias no calculadas porque, como en muchas otras cuestiones del ánimo, el amor está sometido al nivel de las neurohormonas y caprichos del destino. Así como una madre o padre que brinda con sus hijos para que se cumplan los deseos de que, de una vez por todas, este año reciba el premio que merece: una ocupación acorde con sus estudios y capacidades se exponen a otro año más, con la decepción y rabia porque "los otros", todos, incluidos factores del exosistema o el cambalache de "primeros los míos" cercenen, una vez más, la ilusión de ser útiles y deseos de abandonar la casa paterna para encontrar su propio camino cada vez más difícil de encontrar cerca de los suyos.

Cuenta Hesiodo, en una de sus fábulas, que al derramarse el vaso de Pandora, en el fondo solo quedó la esperanza. Y que fue la misma Pandora la que impidió que la esperanza se esfumara entre sus burbujas o efluvios. De ahí la sentencia, repetida hasta la saciedad, de que "la esperanza es lo último que se pierde". Y esto sí que importa porque es la única promesa que uno se puede hacer a sí mismo, desde el día siguiente que termina la resaca de la fiesta. No desfallecer y tirar por la borda lo adquirido en conocimientos y experiencias de vida. Siguiendo la viñeta de un clásico de los tebeos no emular a Don Pésimo sino a Don Óptimo. El continuo pesimismo conduce a la resignación y ser incapaz de contemplar una salida. Para Leibniz el optimismo no consiste en la perfección de todas las cosas sino en que, en medio de las tribulaciones y cosas malas, existe un atisbo de luz, porque la vida es un martirio, inconcebible sin la esperanza. Y para el gran Aristóteles "la esperanza es un sueño que camina".