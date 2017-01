Una Drag Queen que se gana un viaje a Gran Canaria

Valencia siente Canarias y viceversa. Esa tierra hermana en el turismo no solo ha decidido constituir la primera asociación de colaboración con la Fundación Juan Negrín de Vegueta sino que también celebran una gala Drag Queen. La Asociación Casa del Pueblo Canario de Valencia celebró, con el patrocinio del área de Turismo de la Diputación, un espectáculo de reinonas, seguido por numeroso público, de aquí y de allá. La gala Drag en Valencia fue conducida por Miguel Brass y contó en el jurado con el periodista Miguel Ángel Bustos, Manuel Gutiérrez, concejal en Manises (no de...); Juani Pérez, profesora de baile; Rocío Ruiz, presidenta de la Casa de México en Valencia, Isabel García, diputada de Igualdad de la Diputación valenciana. Drag Bang fue la ganadora, que recibió el premio de manos de Diana López, diputada y presidenta de la Casa del Pueblo Canario. La ganadora se llevó el premio que consistía en (¿no se lo imagina querido lector?): un viaje a Gran Canaria. El segundo y tercer premio se lo dieron a Drag Divas y Drag Seven, pero estas no lograron el deseado viaje al Pueblo Canario.