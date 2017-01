Alta tensión eólica

El programa del Gobierno canario para multiplicar de forma exponencial la presencia de las fuentes renovables en el mix energético isleño se tambalea. La decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de suspender de manera cautelar las obras de ejecución de la línea eléctrica entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal aleja la consecución del objetivo en Fuerteventura y pone en entredicho las inversiones de otras islas. En Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo ya han elevado la voz contra la parte visible -la otra es submarina- del tramo que transportará la electricidad entre Mácher y Matas Blancas (sur de Fuerteventura). Y la Fundación César Manrique también ha criticado públicamente lo que considera un atentado contra el medio ambiente y el paisaje.

El debate es complejo y contradictorio. El Cabildo de Fuerteventura solicitó que se paralizaran las obras para preservar el valor ambiental de la isla y lo ha logrado. Sin embargo, la consecución de ese objetivo atenta contra el de minorar la dependencia de los combustibles fósiles para cubrir la demanda energética de las empresas -la mayoría hoteleras- y los ciudadanos. Es decir, la preservación del valor paisajístico relega la mejora de la calidad del aire que respiran los majoreros y los turistas.

Fuerteventura logró inscribir cinco parques -suman una potencia de 34,7 megavatios- en el cupo de 440 megavatios que se cerró el último día de 2015. La energía eólica abarata en Canarias los costes del sistema eléctrico de manera más importante que en la Península, donde la existencia de diversas fuentes de generación imposibles de utilizar en las Islas -como la nuclear- rebajan el precio final. Por eso, además de por la menor extensión que en el resto del Estado que se deriva de la limitación del territorio insular, la carestía de la logística y la elevada corrosión que propicia el ambiente marino, la Administración central paga más por los megavatios hora que nacen de los aerogeneradores que se instalan en el Archipiélago. Pero pone como condición el cumplimiento de un plazo para la puesta en marcha. En este caso, si finalmente Madrid accede a prorrogar el inicialmente previsto, concluirá el 31 de diciembre de 2018.

El expresidente insular Mario Cabrera, actual secretario de la Mesa del Parlamento de Canarias, explicó ayer en este mismo periódico las razones para la presentación del recurso. Culpó a la anterior Dirección General de Industria, en manos del PSOE, de autorizar en el tiempo de descuento los trabajos ahora paralizados por los tribunales y tampoco ahorró críticas a los actuales responsables regionales de la política energética -la Consejería está en manos de sus compañeros de Coalición Canaria- por no enderezar los renglones que, a su parecer, se escribieron torcidos. Además, señaló a las grandes compañías eléctricas como beneficiarias de unas obras aprobadas y ejecutadas a espaldas de la voluntad popular.

La papeleta del TSJC no era sencilla. O detenía las obras para preservar el paisaje tal como demandaba el Cabildo de Fuerteventura o garantizaba la penetración de la energía eólica en dicha isla al mismo tiempo que en las demás. Optó por lo primero. Que los parques no estén operativos el último día del próximo año les hace perder la posibilidad de ser rentables, ya que no percibirán los 86 euros por megavatio hora que, como cantidad media, sí llegará a la caja de quienes cumplan el plazo. Los de Fuerteventura cobrarán con arreglo a la subasta que se realiza en la Península, mucho menos. No obstante, las empresas afectadas no arrojan la toalla e intentarán seguir adelante. Entre otras cuestiones, con la mira puesta en el recurso de reposición que ya ha anunciado Red Eléctrica de España (REE) para que las obras vuelvan a ponerse en marcha. Eso sí, deberán conectarse al único hilo de 66 kilovoltios que recorre la isla de norte a sur, lo que conllevará restricciones de producción que, de prolongarse en el tiempo, terminarán por hacer inviable el negocio. No podrán operar a pleno rendimiento, porque el endeble sistema eléctrico de la isla no sería capaz de asumirlo.

Los inversores vuelven a ser sujetos pasivos protagonistas de un giro que manda al limbo el legítimo interés empresarial de alcanzar el beneficio. En una orilla se evaporan los potenciales puestos de trabajo a crear con la infraestructura, más numerosos durante las obras de construcción y en menor cantidad, pero de alto valor añadido, cuando las infraestructuras entren en funcionamiento. En la otra, los ciudadanos majoreros no tendrán torretas de alta tensión a la vista.

En el sector cunde el desánimo. Se propaga entre los promotores, que ya trabajan contra reloj para la puesta en marcha de sus parques eólicos, el temor a que lleguen nuevas decisiones judiciales en otras islas que den al traste con sus intereses, muchos de ellos pendientes de materializarse desde el lejano 2008, cuando se falló el último concurso eólico convocado en el Archipiélago. En Fuerteventura celebran la preservación del paisaje y juegan la partida en un plazo más largo, cumplido el cual esperan tener las líneas soterradas y engancharse entonces con toda la intensidad posible a las energías renovables. Mientras tanto, cruzan los dedos para que las incidencias en el único hilo que conduce la energía eléctrica desde el norte hasta el sur -en el que se concentra buena parte del negocio alojativo, principal motor de la economía majorera- padezca el menor número posible de problemas. Demasiado en juego como para que se tome con frivolidad una cuestión que afecta al desarrollo energético de las Islas, de nuevo bloqueada a expensas de contraponer intereses medioambientales, demandas energéticas y crecimiento económico en un laberinto en el que se corre de nuevo el peligro de perderse sin encontrar una salida a tiempo.