El móvil no es pecado (o sí)

En su divertida gira de evangelización comunista, Alberto Garzón ha tranquilizado conciencias marxistas al declarar que uno puede ser comunista y tener un iphone. No es la mayor estupidez de las que ha proferido Garzón en esta mascarada de risibles pretensiones pedagógicas -se me antoja insuperable ese razonamiento suyo que aclara que la dictadura del proletariado es, al fin y al cabo, muy parecida a la democracia parlamentaria, y que el mismo Lenin no pensaba en otra cosa al imponerla- pero quizás sea la que mejor ilustre la puerilidad de todo este patético circo garzoniano. Todo el mundo -todo el mundo con un consciente intelectual normal- ha sonreído, se ha encogido de hombros y ha murmurado que por supuesto, faltaría más, qué tontería, para nada es incompatible ser comunista y tener un iphone. Yo creo que eso es un error. Yo creo que existe cierta incompatibilidad, en efecto, pero no se desprende de razones objetivas y externas, sino de razones inherentes del discurso comunista. Ya es duro admitir que uno dispone de 600 euros para priorizar la compra de un teléfono móvil sobre cualquier necesidad de la economía doméstica. Generalmente los comunistas -y la gran mayoría de sus votantes- no pueden permitirse semejante lujo. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que los anhelos de un universalismo moral intachable entran en contradicción continuamente con una sociedad moderna, plural, compleja y basada en el mercado y la gratificación del consumo. No parece demasiado coherente desgañitarse denunciando la despiadada guerra del coltán en el Congo y consumir al mismo tiempo un aparato telefónico que no podría fabricarse y funcionar sin ese valioso y ensangrentado metal.



Garzón, al menos intuitivamente, sabe que entraría en un ridículo irreparable si criticara los móviles. Defender hoy el comunismo como proyecto político es muy parecido a defender el brasero o el charlestón. Como praxis política, el marxismo-leninismo nunca tuvo respuestas que no condujeran al callejón sin salida de catástrofes políticas, económicas y éticas. Pero es que hace décadas ni siquiera sabe formular correctamente las preguntas. Los móviles no pueden criticarse. Ya es bastante duro ser comunista. No conviene enemistarse todavía más con el siglo XXI. Para denunciar las nuevas tecnologías de la información es conveniente no presentarse a las elecciones. Sergio Legaz lo ha hecho en el libro Sal de la máquina. La máquina, por supuesto, es el teléfono móvil. Legaz, con la mejor intención del mundo, denuncia a los smartphones como objetos demoníacos. Tal vez tenga alguna razón, pero es la suya una lucha perdida y, en buena parte, carente de sentido. Cuenta, por ejemplo, que los directivos de Silicom Valley -los muy malvados- mandan a sus hijos a escuelas sin wifi donde es imposible detectar una miserable tableta. "Lo importante es el contacto que hagan sus hijos con otros hijos de la élite". Pues sí. Pero eso ocurre con o sin wifi. Con o sin ordenata. Lo que ignora Legaz es que esos chicos tienen en sus domicilios maravillas tecnológicas y conexión con wifi y que el 90% de los descendientes de los primeros colonos telemáticos -los que llegaron a mediados de los noventa a Silicom- estudiaron o están estudiando alguna ingeniería. Nuestra única esperanza contra la invasión de la intimidad y a favor del cultivo de la soledad y el espacio para la reflexión está en aprender a gestionar las nuevas tecnologías y soportes. Porque es cierto que, como en aquel cuento de Cortázar en el que un individuo, después de su cumpleaños, descubría que él era el regalo para un reloj, los teléfonos y tabletas, inmóviles en los escaparates de las tiendas, parecen observarnos para elegir a su futuro y más rendido esclavo.