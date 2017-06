Que todos los días sean 15 de octubre

Si uno profundiza en sus miradas, sus pupilas delatan el sacrificio y el tesón de una vida dedicada a lograr imposibles. Sus manos, agrietadas, ásperas y con los músculos agarrotados de sostener, en muchos casos solas, el peso de las adversidades y de verse obligadas a romper, día tras día, las barreras de la doble discriminación que supone ser mujer y vivir en un entorno rural. Amas de casa; agricultoras y ganaderas; abogadas; periodistas; ingenieras; políticas. No importa la profesión, son mujeres rurales y cabe recordar durante todo el año, sin necesidad de que coincida con alguna efeméride, que ellas son en un 76,5% quienes se encargan de ejercer de cuidadoras de las personas dependientes en el seno de sus familias; de las tareas domésticas; trabajar fuera del hogar; y cuidar de los hijos, al mismo tiempo. Labores que nada menos que el 59% de ellas realiza sin remuneración ni protección jurídica alguna; sin cotizar y, por tanto, invisibles para un sistema que permanece insensible ante estos casos.

Podemos pensar que lo hacen como un gesto de amor hacia sus familiares, por ofrecerles la mejor y una justa atención. Pero lo cierto es que, además de ser una muestra de humanidad entre sus cualidades de superheroínas, lo hacen como obligación, porque no les queda otro remedio o no lo hará nadie. Aunque repercuta en su propio desarrollo vital, pues renuncian a sus sueños, a sus ilusiones, a sus aspiraciones y su bienestar. Renuncian incluso a ser también justas propietarias de los bienes y empresas que comparten con sus cónyuges y a las que dedican idéntico esfuerzo, compaginado con las innumerables tareas resumidas anteriormente. Ante la presión fiscal y social que dificulta aún más la vida en el campo, ceden a que esté todo a nombre de él, nuevamente porque no les queda otro remedio para poder llegar a final de mes.

Una realidad que no olvidamos ni obviamos quienes tenemos la responsabilidad de gestionar municipios rurales, como en mi caso. Y por la que, sin duda, nuestras mujeres merecen más de uno y mil monumentos, que podrían esculpirse con las piedras que a diario deben sortear para poder mostrar a la sociedad sus virtudes y ponerlas en práctica en igualdad de condiciones que los hombres. Estos monumentos podrían inaugurarse cada 15 de octubre, no faltaría nadie a la foto, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Pero ellas no necesitan tal reconocimiento.

Resulta más eficaz, y es ya urgente, que todas las administraciones pongamos de nuestra parte, insisto, durante toda la legislatura y sin necesidad de pancartas, sopladeras de colores ni lazos reivindicativos, sin diferencias ideológicas, para resolver de una vez aquellos hándicaps comunes de los territorios rurales y que influyen en la posición de la mujer rural en su entorno familiar, social y profesional, además de en su situación económica y moral.

Que la dispersión geográfica y la falta de transporte público, por ejemplo, no les impida acceder a la formación, al empleo, a los recursos sanitarios o a la cultura, derechos básicos; facilitarles mecanismos y el marco adecuado para la participación activa y toma de decisiones importantes para el conjunto de la Comunidad, en igualdad de condiciones y con el mismo valor que las opiniones de los hombres; o que también dispongan a su alcance de asesoramiento y apoyo para desarrollar sus ideas de negocio en su propio municipio, contribuyendo así a atajar el despoblamiento de estos territorios.

Medidas concretas que les garanticen las mismas posibilidades de progreso que las que disponen los habitantes de las zonas urbanas, sin tener que renunciar a su condición de mujer rural o que ello suponga una sensación de aislamiento y desconexión. En definitiva, acciones que conviertan en real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y entre mujeres rurales y urbanas; y que hagan que todos los días sean 15 de octubre.