El fútbol para tener razón

Causan un poco de pasmo esas gentes que exhortan a que la práctica de los deportes competitivos se base en el juego limpio "y en las virtudes deportivas que hacen grande a los equipos". Eso es una mentecatez pero, sobre todo, una hipocresía. El deporte de competición -desde los torneos infantiles hasta los mundiales- es una actividad sin contenido alguno "y sin más objetivo que el de la redundancia de la victoria como fin en sí mismo", como ha explicado el maestro Sánchez-Ferlosio. Se trata de ganar y no de ninguna otra cosa. Precisamente se canaliza con su práctica la violencia implícita en cualquier victoria física y se ritualiza todo su desarrollo, desde los entrenamientos hasta los saludos a la afición. Pero, por supuesto, a veces el cauce para domesticar y estilizar dicha violencia se ve desbordado y brotan inconteniblemente los insultos, las patadas, las broncas y las bofetadas. Cuando pueden limitarse, contenerse, eludirse, la responsable es la buena educación y la cortesía de los sujetos implicados, en ningún caso, las supuestas virtudes pedagógicas del propio fútbol.

La siempre renovada popularidad de deportes de seguimiento masivo como el fútbol -en otros países es el rugby o el béisbol- se nutre de la fascinación por participar a coste cero en una gran aventura colectiva que reverbera en miles de almas y que explotan comercialmente políticos y periodistas y otros animales de compañía. La aventura individual tiende a lo inverosímil y carece de testigos, complicidades y aplausos. Una aventura colectiva que solo pide una adhesión emocional es barata, tranquila y evita cuestionamientos incómodos (la auténtica aventura siempre cuestiona al aventurero). Ser de un equipo es maravillosamente fácil. Jugar bien al fútbol -o cursar una ingeniería, o atravesar un desierto, o aprender alfarería- es mucho más difícil. La mística del nosotros siempre es más fascinante que las fugaces tribulaciones del yo. Y esa aventura (ficticia) del nosotros siempre nos reafirma en nuestros convencimientos, manías y credulidades. Todas las experiencias del futbolero impenitente, del heroico hombre abufandado que sufre casi kierkeggarianamente por sus colores entre la fe y la desesperanza, se dedican felizmente a confirmarlo. El equipo luchó, la afición se supo portar, la isla es una isla de primera, especialmente, cuando el equipo, en este caso el blanquiazul, no logra subir a primera. Derrota y victoria no son indiferentes, por supuesto, pero el fútbol -el negocio económico y simbólico- siempre gana en este infecto tocomocho sentimental. Leo que algunos aficionados del Getafe CF llamaron africanos - como si fuera in insulto- a los seguidores del CD Tenerife. Claro que también tinerfeñistas que fueron a Madrid llamaron godos de mierda a los del Getafe. Los insultos recibidos también nos definen, nos confirman, reafirman nuestros miedos, rechazos e irritaciones. Y hasta profesores universitarios garrapatean artículos y post para explicar que a los canarios los españoles siempre trataron como a esclavos y lo siguen haciendo y lo harán siempre. Malditos españoles de alma oscura y ruin que enciman nos golean. En serio que lo he leído. El fútbol es eso: el deseo de victoria cumplido, el merecido triunfo arrebatado, y siempre, siempre, por culpa de otro: los jueces, los adversarios, el entrenador, la directora o hasta el mismo equipo.