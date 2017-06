Póquer de ases junto a la Alameda de Colón

El paseante avanza despistado hacia el hotel Madrid y de la nada se encuentra con los periodistas Juan Cruz y Diego Talavera y el escritor Alexis Ravelo. Ya han despachado en el italiano de la esquina y comparten ahora tertulia con el flamante hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Viñas, que de propina se lleva para casa la última novela del grancanario Los milagros prohibidos. Entonces, Ossss, ¿quién viene por ahí? No, no se pasen. No se trata de Eladio Monroy, que hasta la próxima entrega de Ravelo sigue mascullando sobre el 15-M y las ocasiones perdidas. Se trata de Fa Molina, técnico comercial del Estado, buen amigo y excompañero de habitación de Juan Cruz. Cinco ases, un póquer.