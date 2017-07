El bulo sobre las navieras que se hizo viral

Apenas había entrado en vigor la bonificación del 75% para los viajes interinsulares de residentes cuando empezó a circular por las redes sociales, principalmente por WhatsApp, el bulo de que las navieras, lejos de rebajar sus tarifas, habían aprovechado la ocasión para elevarlas. El mensaje, que llamaba a la movilización de los canarios, comparaba precios de un paquete de viaje con coche incluido antes y después de la aplicación de la bonificación. No se percató quien redactó el documento de que los coches no son pasajeros y, por tanto, no tienen derecho al descuento de residente. Tanto Armas como Fred. Olsen están aplicando la bonificación tal y como manda la ley.