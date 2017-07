Preparados para un lavado de cara

Tamaraceite se está preparando para un lavado de cara por fuera y esperemos que por dentro.

El casco histórico de Tamaraceite se encuentra en un proceso de deterioro importante ya que solo ha recibido parcheos, un PERI que nunca se ejecutó y ninguna actuación desde el año 2002, cuando se realizara una obra en la Carretera General de Tamaraceite, con ensanche de aceras y renovación del alcantarillado. Tamaraceite es un espacio con un pasado histórico importante, con un patrimonio cultural que merece ser puesto en valor y que la gente conozca pero que está deteriorándose día a día por el paso del tiempo y por el abandono de una corporación tras otra.

Una de las vías más importantes de nuestro pueblo es la Carretera General, que en otro tiempo fuera la única arteria para aquel que quisiera ir hacia el norte de la Isla. Hoy en día es casi un pueblo fantasma. La plaza en estado de semiabandono, la calzada presenta un estado lamentable en algunos tramos, viviendas abandonadas y ocupadas ilegalmente, comercios cerrados, calles sin baldeo periódico por lo que sus aceras dan auténtico asco por el incivismo de algunos que llevan sus mascotas dejando sus orines y excrementos a la buena de Dios... A todo esto hay que unirle la falta de vigilancia en la zona, lo que la va llevando en volandas a ser un cadáver en poco tiempo.

La tan esperada y demandada comisaría, que en otro tiempo estuvo situada en lo que era el espacio de Tráfico en Hoya Ayala, donde ahora se ha inaugurado la nueva sede de los Servicios Sociales, se diluyó en un plis plas y nos quedamos como niños sin juguetes en Reyes, ya que de un plumazo la han trasladado a Siete Palmas.

Lo que va a convertirse en la zona comercial más importante de Gran Canaria y la zona de expansión por excelencia de la ciudad, como siempre, se queda con la miel en los labios.

Ayer me preguntaba un señor por la calle si no había una sede de la Policía Local abierta en el distrito a las ocho de la tarde. Pues no, ni de noche ni los fines de semana.

Afortunadamente hay algún oasis en el desierto, y el Corredor Verde, que parecía una obra eterna, parece que su primera fase se inaugurará dentro de poco. Asimismo estamos contentos con la aparición de un programa integral de acciones que atenderá demandas y necesidades del conjunto histórico de Tamaraceite teniendo en cuenta aspectos como la seguridad y la calidad ambiental del entorno, el mantenimiento de las vías, la convivencia entre peatones y transporte rodado, el estado de las edificaciones y las limitaciones de espacio libre en el interior del casco urbano, entre otros.

Este proyecto ya ha comenzado en su primera fase con la planificación y programación de una primera intervención que permitirá obtener una radiografía de la situación real actual del núcleo histórico y en el que será imprescindible la participación de los vecinos y vecinas residentes en el casco antiguo y en su entorno próximo, y aquellos agentes que centren su actividad e interés en la zona (asociaciones y colectivos vecinales, culturales y deportivos, organizaciones, centros educativos, comerciantes, etc...)

Durante el mes de mayo se dio a conocer, través de los diferentes colectivos y agentes, el programa de acciones participativas que servirán como base a la elaboración del informe de análisis del entorno en el que se recogerán las principales necesidades y demandas vecinales así como las propuestas y prioridades. Este mes de julio se seguirá con las consultas en la Casa de la Cultura así como con recorridos de reconocimiento con los vecinos para identificar y fotografiar puntos clave de intervención.

Por ahora solo es un estudio, básico y primordial, pero que sentará las bases para ese proyecto de rehabilitación que Tamaraceite tanto necesita.

Lo que nos preguntamos es si, como casi todo, se quedará en un proyecto como fue el proyecto inicial del Parque de la Mayordomía, que iba a ser el parque más grande de la Isla con una gran biblioteca, o el parque agrario proyectado en los alrededores de la ermita de La Mayordomía, o la comisaría, o el Corredor Verde.

Mucha paciencia tenemos en Tamaraceite, donde acogemos a nuevos vecinos, a grandes multinacionales y continuamos con los mismos servicios. Por eso digo, y vuelvo al principio, esperemos que el lavado de cara no sea solo de fachada y se vaya más a lo importante: que nos dignifique como habitantes de este pueblo de la ciudad y que históricamente siempre ha estado abandonado a la buena de Dios.