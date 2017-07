Los errores del Festival de Música

El presidente Fernando Clavijo ha señalado, con cierta rimbombancia, que "no se pueden repetir los errores cometidos en el Festival de Música de Canarias en 2017". Es un modo verbal reflexivo muy curioso. Para evitar esta catástrofe -un déficit de cerca de medio millón de euros y un espeluznante fracaso de público- quizás no hubiera bastado con no designar a Nino Díaz como coordinador ni puesto en marcha un modelo programático decidido intramuros de la sociedad pública Canarias Cultura en Red e insuficientemente reflexionado y debatido. Pero hubiera ayudado mucho. La verborrea expuesta hace año y medio, nada más destituida una hastiada Candelaria Rodríguez Afonso como directora, se ha estrellado contra la mala gestión. Eso de "garantizar la eficiencia social y territorial de esta importante cita cultural", como se puedo leer en los papeles en 2016, supone un galimatías incomprensible, y si no es así que traigan -como diría Groucho- a un niño de cinco años que explique los criterios de evaluación de la eficiencia territorial de un festival de música. Simplemente es una memez palabrera y redicha y nada más.

Quizás todo podría empezar por prescindir de esa ocurrencia fútil de diseñar la maltrecha política cultural de este país desde la Consejería de Turismo, en lugar de vincularla administrativa y organizativamente con Educación. Simplemente no estamos en condiciones de convertir nuestro acervo cultural -por no hablar de la producción artística y literaria actual- en una oferta turística universalizable. Más nos valdría que nuestros niños y adolescentes conocieran más y mejor nuestra pintura, nuestra poesía o nuestra propia realidad física y geográfica circundante antes de pensar incorporar fantasmagóricamente a la marca turística canaria a Tomás Morales, Manolo Millares o Falcón Sanabria: para compartirlos, para saber compartirlos, antes debemos conocerlos, valorarlos, amarlos e incorporarlos a nuestras vidas, memorias e imaginarios. A continuación resultaría muy interesante, digámoslo así, que algunas de las grandes compañías (isleñas o no) que operan en Canarias fueran castamente seducidas por el poder político para convertirse en patrocinadoras estables del Festival de Música, tal y como ocurrió, por desgracia fugazmente, con Telefónica. Tal vez los recursos públicos liberados gracias a la indescriptible generosidad de algunos grandes empresarios podrían derivarse a los miserables presupuestos que manejan los conservatorios superiores de música en ambas provincias y paralelamente se podría articular un consorcio entre las escuelas de música sostenidas por cabildos y ayuntamientos. Y después, por supuesto, no experimentar con los programas como si fueran melones de temporada, abriendo un debate que no excluyera la presencia de músicos y compositores canarios pero que tampoco nos pusiera frente al horizonte de incorporar los Bajip de La Gomera en una futura edición de gustos plenamente democratizados y democratizantes. Por decir algo.