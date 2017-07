Último adiós a 'Tola'

Otra vez en Playa Blanca, la que dispersa, despide y lava su finísima arena en los inviernos para reponerla cuando llegan, que siempre llegan, las primaveras y los veranos, en los que me infiltro presumiendo de haber sido pregonero de sus Vírgenes de los Remedios y del Carmen, y de ser fijo acompañante de su pueblo. Es lo que me hace mezclar la alegría de los reencuentros del verano con la amargura que aquí siente el ciudadano con las inevitables y eternas ausencias, ya sean de gentes pobres o ricas, los amigos, vecinos, familiares, gentes que no se ven hace tiempo y que, aún viviendo en lugares lejanos, acuden compartiendo pésames y decires sobre el amigo muerto y de cómo va la salud de la familia. Es lo que hice yo mismo el pasado mes. Pues, por un último adiós , viajé a Puerto, de Fuerteventura, para allí, de palabra, no por correo, sino ante su féretro, di mi adiós al majorero Gerardo Jorge Machín, compañero de radio y televisión.

Aquí en Playa Blanca de Lanzarote ha fallecido mi amigo Cristóbal Valiente Perdomo ('Tola') y, entre mucha gente, acabo de asistir a su último adiós, ceremonia de muy acusada significación por cuanto deja marcado el sobresaliente rastro de un pueblo en el que él y su familia tienen bastante que ver con las banderas de este rincón, representadas primitivamente por una tiendita de doña Ana Perdomo que era su madre, y los transportes terrestres que nacieron en manos de don Cristóbal Valiente. Eran padre y madre del amigo fallecido el pasado día 22 junio. Por eso es que desde esta despedida del amigo, me atrevo a revivir algo de la estela de la familia que cuento, más que como obituario, como capítulos que conocí. Sé que don Cristóbal, el padre, al igual que otros muchos canarios inquietos, marchóse a Cuba un tiempo, y que al regreso a Playa Blanca casó con doña Ana, trayendo generosa descendencia (Nieves, María Angeles, Plácido, Josefa, AnaTery y Felipe).

Se agenció el hombre un coche, (el primero de la zona) con el que buscar mercancía para la tienda de la esposa y, a la vez,llevar por distintos pagos recónditos el pescado del pueblo marinero a cambio de monedas o comestibles donde los encontrara. En sus rutas por terrenos tortuosos afrontó problemas de todo orden. Más de una vez esperaron hasta anochecer hambrientos jóvenes y viejos el regreso de don Cristóbal con su botín y su fotingo.

Creo que vale como recordación histórica para la vida de las gentes marineras rebotadas de Las Breñas, y llegadas desde el duro norte de la vecina Fuerteventura y finalmente de Papagayo que se arrimaron aquí, hasta la bondad de este cacho de tierra que tiene y mantiene en su mar, orillas y temperaturas, como una especie de trato distinto por parte del Hacedor. Sí, el presente de la muerte de 'Tola' nos hace mirar y contar algo del pasado de los Valiente.

Doña Ana promovió esa primera tiendita que el marido llenaba de productos para vender. Eran de lo mas variopinto. Por decir, diré que una aguja de coser o un kilo de millo; una prenda de ropa, una perola o una pastilla de jabón Lagarto.

Dando cuerpo al lugar floreció otro puntal de servicio junto al mar como fue otro mostrador de aceite y vinagre: el de Casa Salvador que acabó convertida después en atractiva referencia de restauración para isleños, nacionales y extranjeros.

Y es que todas las viejas historias comienzan en aparentes pequeñas tonterías.

Casi que he visto nacer a Playa Blanca que acogía así a gente marinera buscando el refugio que acabó siendo para vivirlo, hacerlo crecer, y explotarlo como cada cual quiso, pudo o supo.

La familia Valiente afrontó aquellos vaivenes. Don Cristóbal padre, unió a su vieja carraca algún camión; arena por aquí, cantos, maderas, cementos, trabajadores, adoquines y carruajes arriba y abajo y la construcción. Comenzaban a formar el sector junto a una inteligente acción empresarial que aparecía despues como la abeja trabajadora al panal, dando cara con inversiones ante cimientos y paredes. Con Plácido Valiente, hermano de 'Tola' que nos induce a escribir, no daban abasto con las cubas de agua para los depósitos de los primeros turistas y el suministro de las viviendas locales que se proveían también de rústicos y lejanos pozos y aljibes, mientras que Felipe, otro hermano, montó el primer supermercado en este lado del mundo de la restauración. Toda una sucesión de escalones que a través de los años rebajó la dureza de las carencias transformadas hoy en estandartes y reclamos turísticos mundiales. Por supuesto que lo de aquella época de los Valiente y coetáneos fue el comienzo del lento porvenir como fue el de los que siguieron después, buscando la creación, el trabajo, el dinero y la inteligencia para adquirir poder y riqueza que no parecen ser fáciles de gobernar.

Toda esa actividad del período inicial de Playa Blanca en presencia de los Valiente lo coronaron éstos con la construcción del Hostal, primer símbolo respetable para alojamiento turístico nacido casi sobre la arena, tomando sitio al borde del espacio donde los pescadores (aún no había nacido el refugio pesquero por el que batalló Honorio García Bravo), varaban sus barcos sobre parales embadurnados de sebo para mejor deslizamiento y protección de sus quillas. Operación de varada que, apenas con el deseo de dar ternura sentimental a este relato, añadiré que participé yo como cualquier marmitón, y no de entrometido sino acompañado de personaje mayor como el que en otro tiempo fue Delegado del Gobierno, Agustín Torres, (q.e.p.d.) que también se entrometía. Ambos dos empujamos el varado aferrados festivamente al tolete sin estrobos de los remos del barquillo. Como inocente intercambio Torres y yo 'robábamos' del montón de la pesca un par de pescaditos, todavía vivos, que doña Dolores, recordada y trabajadora esposa de Salvador, nos freía en su cercano bar tomando un refresco.

Ya ven qué recuerdos coincidentes con quienes entre otros catapultaron lo que hoy destaca como edeno de descansos y estadías y donde ha muerto Cristóbal Valiente, padre de Sergio, Orlando, Daniel y Natalia Carrara y dejando viuda a Doña Dina Carrara Bandinelli, hija de aquel Carrara francés que se hizo cargo del Hostal alcanzando renombre e historia culinarias.

Y aquí continúa tu familia, 'Tola', cada uno con la tendencia, que quiso, supo o pudo tener. Desde éste, que fue mundo tuyo, he recordado tu pasado que tambien conocí en este rincón, sin más agua que la que traían las cubas tuyas, de tu hermano Plácido o del Ayutamiento; sin más luz que la de los motores de Salvador (otro de los viejos faros que destellan en el recuerdo del pejín seco, el gofio y la molina) también he recordado ... ¡He recordado tantas cosas que ni me queda papel para embutirlo, ni creo que quede paciencia en mi lector para seguir con las gafas puestas aguantando la marea!

De todas formas quiero repetir en escrito lo que contigo presente sucedía cada mañana en Casa Pedro, aún vacía, antes de que empezara el trabajo y con la prensa desplegada sobre la mesa. ¡Vaya sarao de parlamento y tertulianos¡ Tú eras uno de ellos con otros jubilados, como Pepín Morales, Lorenzo Caraballo, el propio Pedro Santana, Ginés Hernández, hasta yo mismo. ¡Fuerte descalabro! Cuántas teorías y puñaladas verbales de todos los colores. Recuerdo que con tu mirada decías cosas agachando la cabeza aunque levantando la mirada. Hablabas poco, cierto, aún así afirmo que dejaste dicho a los amigos y a todos lo más verdadero. Dijiste, "¿pero cómo quieren arreglar ustedes nada sin cobrar, si no saben arregarlo ellos ni cobrando?." Y nos hiciste reír.

Y ya por último, ahora que están juntos, da un abrazo a tu madre tanto tiempo muerta porque, para que veas lo que ha prosperado esta tierra con vuestra colaboración, resulta que ella en vida recuerdo que me allanó el camino de mi trabajo una temporada. Fue cuando estando aquí de vacaciones tenía que dar indefectiblemente una charla deportiva diaria durante un mes de agosto para mi emisora de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hice. Lo hice durante aquellos días sentado en la silla de mimbre de doña Ana en la antesala de la casa junto a su tiendita. ¿Extraño? No. ¡Era el único teléfono particular existente por estos lares! El de los Valiente, uno de los cuales, Cristóbal J. Valiente Perdomo 'Tola' merece descansar en paz. Así sea amigo.