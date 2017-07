Un Tour de Francia sin eucaliptos

El ciclismo es el deporte que más se ha beneficiado de su seguimiento por televisión. Especialmente por la conversión del paisaje en protagonista principal del espectáculo. En la mayoría de los otros deportes (tenis, fútbol, atletismo, natación, boxeo, esquí, etc) el recinto de la disputa está perfectamente delimitado y normalmente es abarcable con la vista. En el ciclismo, por el contrario, el paisaje es cambiante y las distancias se miden en kilómetros. Tantos, que a veces es factible pasar en la misma etapa del llano al terreno montañoso y de la orilla del mar a las praderas y bosques del interior. La técnica de las retransmisiones televisadas se perfecciona cada vez más, y lo mismo podemos seguir con todo detalle, y desde la cercanía de unas motos, los detalles del esforzado pedaleo del pelotón que echar un vistazo panorámico desde el helicóptero a la carrera y a sus alrededores. Digo lo que antecede porque como todos los años por estas fechas del mes de julio se desarrolla el Tour de Francia, la más famosa carrera ciclista por etapas, que empieza en cualquier parte (en esta ocasión en Alemania) y concluye indefectiblemente en París con la conquista del maillot amarillo por el atleta que haya invertido menos tiempo en hacer el recorrido. Cuando yo me aficioné a seguirlo, no había televisión y teníamos noticia de su desarrollo por la radio a través de esporádicos servicios informativos. "Por el puerto del Aubisque va primero Fulano y le sigue a dos minutos Mengano... En cambio, se ha hundido Perengano que cogió una pájara tremenda en el puerto anterior y circula con casi media hora de retraso". Y con tan escuetos mensajes alimentábamos la imaginación y pudiera decirse que casi veíamos reptando por las altas montañas a nuestros campeones. Porque en el ciclismo de aquella época eran frecuentes los desfallecimientos estrepitosos y las recuperaciones casi milagrosas, y el que perdía una minutada en una etapa de infortunio ponía el reloj en orden en la siguiente. La especialidad española (excepción hecha del catalán Poblet) eran las etapas montañosas porque teníamos (Bahamontes, Loroño, Langarica, Julio Jiménez, etc) grandes escaladores. Y muchos de ellos tenían sonoros apelativos como el Águila de Toledo o el Relojero de Ávila. En cambio los belgas y los holandeses solían ser los más rápidos en las llegadas multitudinarias al esprint, o en las carreras contra el crono. Y los franceses, siempre tan racionales y cartesianos, eran los que mejor promediaban una especialidad con la otra y sin ser los primeros en ninguna de ellas acababan haciendo el mejor tiempo en la llegada a los Campos Elíseos. Hasta Bahamontes ningún español ganó el Tour de Francia, pero luego reincidimos con Ocaña, con Perico Delgado y con el gran Miguel Induráin, que lo hizo por cinco veces seguidas. Por entonces ya pudimos disfrutar de esa hazañas por televisión, primero en blanco y negro y luego en color; y con una calidad e inmediatez que tal parece que hemos de echarnos a un lado para evitar que nos atropellen. Pero el otro gran atractivo de la ronda francesa es el paisaje. Un paisaje de praderas y bosques bien cuidados, pueblos y ciudades con un urbanismo armoniosamente planificado y sobre todo ningún eucalipto en perspectiva. ¡Qué alivio!