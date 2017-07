¡Si esto es buena gestión, que me lo expliquen!

Y llegamos a los dos años de mandato del tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, NC y LPGC Puede). Continúan las incoherencias entre los socios y, por supuesto, siguen sin cumplir todo aquello que firmaron en el pacto. ¿Me extraña? Pues la verdad es que no. A medida que los he ido conociendo y evaluando su gestión (por no decir su no gestión) he ido viendo que no sólo no sirven para gobernar, porque si no gobernaran tan solo tendríamos que lamentar cuatro años perdidos, el mayor problema está en que están perjudicando a esta ciudad y a sus vecinos.

Para muestra, lo ocurrido estos últimos meses:

Metroguagua

Es increíble el dinero que se están gastando en publicidad. ¿Es necesaria esa inversión?; ¿a quién quieren convencer?; ¿acaso les pesa la conciencia e intentan ahora dar una imagen de participación cuando no han querido hacer una consulta popular, y buscar así que la ciudadanía opine sobre un proyecto que va a transformar nuestra ciudad? Independientemente de que sea o no la mejor opción, el trazado es impensable para este tipo de transporte ya que dividirá la zona baja de la ciudad como si una autovía la atravesara. Cuando parece que se da salida al soterramiento de la Avenida Marítima van a realizar ahora un desplazamiento de la autovía de 15 metros dentro del muelle de Sanapú. Señores, si para hacer el soterramiento hay que desdoblar la vía, la posibilidad más sencilla es hacerlo por el interior del Puerto, justo el espacio que pretenden ocupar. Pero si hacen las vías de la Metroguagua, como quieren hacerlo, será un obstáculo más. Creo que antes de hacer nada hay que tener una idea clara de lo que se necesita y las prioridades de ejecución, porque si no es tirar dinero y encarecer y retrasar futuras obras, además de crear más problemas a los vecinos.

El Confital

Nuestro querido Confital, un espacio maravilloso que están echando a perder. Contaminación, pero no saben de dónde vienen. Han dicho que por vertidos de aguas fecales. Y yo me pregunto: Si son vertidos de aguas fecales, ¿no debe venir de filtraciones de la red de alcantarillado de la zona de La Isleta? Y, si es así, ¿en qué situación está dicha red?, ¿a quién le compete su mantenimiento y limpieza? Yo se los digo, a Emalsa, a esa compañía cuyos socios privados son amos y señores que manejan a nuestro alcalde a su antojo, que se permiten denunciar por impago y que este Ayuntamiento ha sido incapaz de hacer caso a los técnicos municipales cualificados -incluidos los que han puesto ellos- y sigue sin denunciar las irregularidades y pagando religiosamente toda factura que se presente, sin tener certificación de los trabajos realizados.

Director de Movilidad

Sentencia que anula la plaza del director general de Movilidad, Heriberto Dávila, que ya han dicho que van a recurrir. Curioso, esto sí se recurre. No voy a entrar a discutir temas de los que no tengo los conocimientos suficientes pero, como ya dije en otro artículo, ¿no les parece extraño que para una plaza de director general se exija ser funcionario y para otra no? Y más aún. Hemos tenido el caso de la plaza de coordinador de Hacienda, con varias convocatorias. En este caso, en la primera convocatoria no se exigía ser funcionario, pero en la siguiente convocatoria sí. Da que pensar que las plazas, que la ley obliga a sacarlas a concurso público, tengan nombre y apellidos.

Incumplimientos del pacto

En una entrevista a nuestro alcalde, en la que hace balance de estos dos años de mandato, lo único que podía pensar era: "¡Qué suerte tengo de no depender económicamente de la política, de que puedo mirar a los ojos a mi hijo y tener la tranquilidad de que nunca necesitaré mentir para aferrarme a un sillón!" Decir que sentí vergüenza ajena leyendo esa entrevista es poco. No puedo comprender cómo se puede mentir tan descaradamente, cómo se puede manipular la información de tal manera que parezca un triunfo de su gestión.

Dice que el pacto que firmaron lo están cumpliendo a rajatabla, pues que me diga que ha pasado con algunos de los compromisos que firmaron, como es el de "dar prioridad y mejorar, ampliado la dotación económica y reduciendo los tiempos de respuesta, la prestación de las ayudas de emergencia social y las ayudas de alimentos" a las personas con menos recursos. En este caso, los plazos se han ampliado y han dejado de gastar dinero por incapacidad en la gestión.

Otro incumplimiento, la Oficina Antidesahucios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No sólo no la han puesto en marcha, sino que rechazaron nuestra moción para la creación de la citada oficina.

Tampoco han sido capaces de establecer "un sistema de control y supervisión de toda la gestión del agua realizada por Emalsa", tal y como se comprometieron en la firma del pacto. No sólo no han hecho pública la información de la compañía, sino que además nos han impedido acceder a ella, tal y como denunciamos en Fiscalía.

Ni han creado la Mesa del Taxi para dar solución a los actuales problemas que presenta la concesión administrativa especial, o para elaborar el plan de viabilidad del sector. Es la gran mentira del tripartito. Una y otra vez hemos solicitado que se ponga en marcha y siguen sin hacerlo.

Lo mismo ocurre con el apartado en el que se comprometían a trabajar por acabar con las desigualdades de la ciudad, garantizando la equidad y la cohesión social. Hablaban de fijar como prioridad un Plan Integral de Actuación en los barrios capitalinos, y se da la coincidencia de que han rechazado una moción de Ciudadanos con los mismos ítems que firmaron. ¡Esto ya es para reír por no llorar!

¡Échale mojo! En cuanto a la dedicación exclusiva se comprometían a recibir un único salario por todas sus competencias y actuaciones. Pero, ¿qué pasa con las dietas que el alcalde y algunos concejales cobran por asistencia al consejo de administración de Emalsa y a la Autoridad Portuaria? Eso no está dentro del salario, pero sí de sus competencias y actuaciones. Ni siquiera nos han dicho el importe y, por supuesto, no están publicadas. Lo que sí les puedo decir es que el alcalde se lleva un importe superior al salario mínimo interprofesional en dietas.

Además, en ese punto, se comprometían a elaborar un Código Ético de los cargos públicos en el Ayuntamiento, que se iba a redactar de forma inmediata para que fuese al primer pleno de la corporación. Pero, ¿dónde está ese Código Ético? Que yo recuerde no se ha llevado a ningún pleno para su aprobación. Seguiré investigando.

Por último, en ese apartado se recogía un compromiso de rendir cuentas a la ciudadanía. Para ello, C's presentó una moción para poner en marcha un debate sobre el estado de la ciudad, la cual fue aprobada, pero no puesta en marcha. En este mes están la mayoría de los ayuntamientos de España con ese debate, pero aquí no.

Bueno, y en medio de todo esto, nuestra denuncia en Fiscalía por administración desleal y posibles delitos de prevaricación ha pasado al juzgado, a la espera de la decisión del juez. La denuncia es contra los quince concejales de gobierno. Esperemos que su Código Ético esté antes de que el juez dictamine si se abre investigación o se archiva. ¡A ver si ese supuesto Código Ético los va a obligar a dimitir, o sigue siendo papel mojado!