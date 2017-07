La elección de Miguel Cabrera

La decisión de los notables de Asamblea Majorera -en Fuerteventura CC es Asamblea Majorera y nada más- de convertir a José Juan Herrera Velázquez en secretario general se les antojó a muchos un disparate. "Es como nombrar a Tutmosis III presidente de Microsoft", me dijo un estupefacto militante con evidente exageración, porque Asamblea Majorera, para bien o para mal, se ha quedado demasiado viejuna para ser equiparada a una gran empresa contemporánea. Pero más allá de la hipérbole, efectivamente, a Herrera Velázquez, uno de los fundadores de AM, después de haber sido presidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado, consejero de Turismo del Gobierno autonómico y hasta director general para desembocar en una serena jubilación, se le consideraba un político con una ambición amortizada. Un grave error, desde luego. Herrera Velázquez siempre ha practicado el tancredismo como gestor público, pero lo ha combinado con una profunda vocación de permanencia.

El nuevo secretario general no tardó en evidenciar que -como me comentó otro amigo majorero- no había cerrado ninguna de las ferias de su grisácea vanidad y comenzó a mover piezas para que el asamblearismo otoñal evolucionara hacia un herrerismo reverdecido. No había olvidado ninguna de las mañas de un aparatismo manipulador e invasivo que había aprendido como discípulo de José Carlos Mauricio en el PCE durante la Santa Transición. En realidad en AM se reprodujo uno de los problemas más comunes en el universo coalicionero: la carencia de personal político para gestionar las organizaciones partidistas. Como todos los líderes de la fuerza política ocupan cargos públicos relevantes la gestión de la misma queda a cargo o de un pibito prometedor con ganas de destacar -como fue el propio José Miguel Barragán en los años noventa- o en un anciano dotado de una autoritas que no le pueda hacer nada a nadie. En ese sentido (y no solo en ese sentido) CC, pese a llevar casi un cuarto de siglo al frente de la Comunidad autonómica y controlando numerosos cabildos y ayuntamientos, sigue funcionando como una asociación de vecinos más o menos bien avenidos antes que como una organización política madura, eficiente y profesionalizada. Finalmente ocurrió lo inevitable: suspicacias, fraccionamientos, irritación, enfrentamientos y hasta acusaciones de nepotismo contra el secretario general. Los resultados de las elecciones autonómicas y locales de 2015 fueron entre mediocres y pésimos. Los de las últimas elecciones generales, desastrosos. Herrera Velázquez anunció su dimisión irrevocable.

Ahora se vuelve al principio, como en los relatos bíblicos, y Mario Cabrera sustituye a Herrerita, y lo hace con cierta voluntad integradora, incorporando a algunos herreristas en la nueva dirección. Cabrera, expresidente del Cabildo majorero y actual diputado regional, es el dirigente de AM con mayor respaldo de la militancia, pero caben dudas razonables de que entienda que no basta con reconstruir la estructura de Asamblea Majorera como maquinaria político-electoral. Como ocurre con Lanzarote -aunque con matices diferenciales- los nacionalistas majoreros tienen un problema: más de la mitad de la población de la Isla no nació en Fuerteventura y las dos terceras partes de esa mitad han llegado en los últimos quince años. Sus referentes partidistas y electorales ignoran la realidad insular. Estos nuevos canarios -en Fuerteventura, Lanzarote y el sur de Tenerife- son una fuerza electoral que los grandes partidos del Archipiélago siguen ignorando. Y se equivocan.