La degradación medioambiental y política de Canarias

Ocurre con demasiada frecuencia en Canarias que la aparición de un problema acaba por transformarse en un rifirrafe político en el que no se distingue lo principal de lo secundario, lo importante de lo irrelevante. Uno de ellos ha sido el que se ha generado este verano en torno a la aparición de microalgas en nuestras aguas. Más allá de la discusión científica sobre su origen, el fenómeno ha destapado una vergüenza: Canarias no está a la altura de una sociedad moderna en el control de la contaminación del mar y la preservación de sus costas. Y de paso ha dejado en evidencia las miserias, bajezas, y ruindades de la clase política canaria y sus incapacidades -unas veces por ignorancia y otras por egoísmo- para dar respuesta a ciertos problemas.

El Gobierno de Canarias no reaccionó al inicio con la rapidez y contundencia necesarias para situar en su justa medida el fenómeno -conviene resaltar que durante este verano el Servicio Canario de la Salud no ha atendido a ningún afectado por las microalgas, unas cianobacterias que no han originado hasta ahora ningún efecto nocivo sobre la población, ni en Australia, California, Florida o Hawái, donde se han observado concentraciones altas de estos microorganismos- lo que propició que la oposición cayera en la tentación de exagerar el alarmismo social, que se extendió a algunos medios de comunicación europeos.

Como se ha demostrado en el debate parlamentario de esta semana, la oposición ha actuado en bloque con un objetivo que le obsesiona: desgastar a un Gobierno en minoría, acosarlo y derrotarlo. Una estrategia legítima, aunque equivocada si se fundamentada en un alarmismo social innecesario, injustificado y falso -de nuevo hay que insistir en que no se ha registrado ningún caso de dermatitis, que es el efecto que se podría producir en un contacto directo con estos microorganismos- en vez de enfocar el conflicto en una gestión política cuestionable -es evidente que se podría haber informado con más precisión, serenidad, y transparencia- ante un fenómeno como es el de la aparición de microalgas, una presencia no tan extraordinaria ni extraña en aguas canarias.

Escondido tras la aparatosidad de las reacciones por el impacto de la supuesta "plaga de las microalgas", se relegó a un segundo plano el problema de fondo: el tratamiento de los vertidos y residuos, el saneamiento y depuración de las aguas y el control de la contaminación del mar y la degradación de nuestras costas.

El debate tendría que haber sido más científico que político, aunque las opiniones de los expertos discrepan sobre si estamos, o no, ante un fenómeno natural agravado por la contaminación. En cualquier caso, lo que sí ha permitido es concienciarse de que el nivel de vertidos en las costas canarias es inaceptable. Y responde más a una sociedad atrasada que a una sociedad avanzada que vive, sobre todo, de la industria turística. Este es el reto que los diferentes niveles de la administración pública (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias) deberían plantearse con urgencia.

Lejos de ser así, unas y otras instituciones se han colocado, en ocasiones, en posiciones tendenciosas que tienen que ver más con sus objetivos electorales cortoplacistas, con ajustes políticos pendientes y rencillas personales, que con el interés general de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria ha llevado el pulso a límites inaceptables, proyectando la polémica como un capítulo más del pleito insular al insinuar incluso que la Fiscalía favorece a una isla frente a otra en las denuncias por vertidos contaminantes al mar.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha tenido que intervenir para aclarar que este tipo de reproches -un trato de favor a Tenerife en detrimento de Gran Canaria- son falsos e injustos por cuento además cuestionan el principio por el que se basa la gestión del Ministerio público que es actuar según el principio de legalidad y parcialidad. Bien es cierto también que, tal y como reconoció el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el problema es aún más grave en su isla que en Gran Canaria, de ahí que anunciara un plan acompañado de un presupuesto para controlar los vertidos al mar de aquí a 2020. Y aunque la fecha parezca lejana, teniendo en cuenta la importancia del efecto que los vertidos producen en las aguas marinas, al menos reconoce la trascendencia del problema y trata de afrontarlo.

Pero en el caso de Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, no ofrece un diagnóstico realista y minimiza, cuando no oscurece, la gravedad de los casos de contaminación que también se vienen produciendo en diversos puntos de la Isla: El Confital, Alcaravaneras, La Laja y otras playas de Arucas o del sur. Puesto que el océano no entiende de fronteras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria debió contribuir a presentar soluciones medioambientales y no a complicarlas aumentando la tensión de forma desproporcionada. Distrayendo de paso la atención sobre el fondo del problema, que no es el de las microalgas sino el de la gestión de la suciedad que generamos.

¿De verdad es creíble que el 99% del agua que va al mar en Gran Canaria se depura en lo que sería un ejemplo planetario de gestión intachable e inmaculado único para el resto de los países más desarrollados del mundo? ¿Cómo se compatibiliza esa supermarca mundial y medioambiental en depuración de aguas de la que presume el presidente del Cabildo de Gran Canaria con la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para invertir 13 millones de euros para poder frenar los vertidos contaminantes que se emiten por el emisario submarino del Teatro? Si Gran Canaria es tan sobresaliente en el control de los vertidos y gestiona de una forma casi intachable la depuración de sus aguas residuales más que reprochar a Tenerife la contaminación de su litoral -en una incompresible y sucia competición interinsular sobre qué isla echa más mierda al mar- el presidente de Gran Canaria debiera, en vez de haber señalado con el dedo a la otra isla, ofrecido ayuda y la experiencia técnica y de gestión de Gran Canaria a Tenerife para contribuir a paliar cuanto antes la contaminación y los vertidos incontrolados al litoral tinerfeño. Pero no. No fue así. Por lo que parece es más práctico y divertido distribuir por redes sociales memes de Carlos Alonso y Fernando Clavijo atacados por una invasión de microalgas.

Lo que de verdad está en juego es el futuro medioambiental de las Islas, y no la continuidad o no del Gobierno de Gran Canaria, Tenerife o de Canarias. Ante cuestiones tan relevantes, sobran los debates superficiales y las artimañas sucias y burdas de la lucha por el poder. Y se echa en falta una acción coordinada y solidaria entre las instituciones. Ahora que estamos en tiempo de negociación de los presupuestos de Canarias, la única reacción que entendería la sociedad canaria es que se presentara un plan coordinado de todas las administraciones para hacer frente al problema verdaderamente grave que tienen las islas: su sostenibilidad. Es tiempo de luchar por ello y evitar que la degradación medioambiental acabe por degradar también la vida política.