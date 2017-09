Falta de ignorancia en TVE

Un redactor de LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas se quedó pasmado hace unos días al ver en uno de los informativos de Televisión Española en Canarias cómo se evitaba informar del lugar en el que se celebra la exposición Pop City, de Vesna González, en el Club LA PROVINCIA, antes Club Prensa Canaria. La presentadora y quien ponía voz a la pieza informativa hablaban, tan panchos, de la galería de arte del espacio cultural de la calle León y Castillo, un eufemismo para no contarles a sus espectadores que la muestra tiene lugar en el Club LA PROVINCIA. "Fernando", me pide, "pon ahí que ya no solo refritan noticias nuestras sin citarnos, sino que además se fuman el nombre del Club".