NYC, arriba o abajo

Nueva York tuvo su origen en Manhattan, isla que compraron los holandeses a los indios (1623) por sólo 24 US$ y la llamaron Nueva Ámsterdam. Muchos refieren su ciudad como la capital del mundo. Bien se justifica por lo que mueve o se mueve: el número de visitantes de todo el planeta, el número de catedrales en forma de edificios que pretenden tocar el cielo, o por la variedad cultural, musical y étnica de sus habitantes -Lorca, el poeta músico, en su romancero gitano lo describe con gran maestría- o para algunos, porque cada día se realizan incontables transacciones económicas. Se me antoja que una excelente razón sería porque no le importas a nadie. Me explico, nadie mira a nadie, y cada uno suelta su vista al vacío, al suelo o al móvil y por educación o vergüenza no te atreves a mirar, te esfuerzan a un autismo prestado. En nuestro mundo isleño, todo es circular y antes o después te encontrarás con alguien que te recordará dónde te vio o estuviste la última vez. El anonimato está lejos de la panacea. En la city cuando vas a un lugar o te encuentras con alguien, puede ser la última vez, una despedida. Es un mar de colinas de edificios y amplias avenidas, que rompe la posibilidad de encuentro o no facilita su evocación. Te diluyes en el espacio, y el dominio de las catedrales de este tiempo toma el control y te recuerda de forma hiriente lo que no deseas: lo infinito de lo pequeño en lo humano, y la grandeza de su creatividad.

Moverte en la Estación Central del Metro Neoyorquino -el de la famosa escena de la escalera la mafia de don Vito-, a las nueve de la mañana, o a cualquier hora, es como si vieras una película de zombis, te encuentras metido en el interior de un espacio generoso, con altos techos y luminosas lámparas y, cómo no, en una ciudad mágica con dibujos de signos zodiacales sobre tu cabeza a modo de decirte qué te espera ese día o qué metro es mejor coger. Eso sí, hazlo sin el que cuello se te rompa. Ello te hace sentir las pequeñas medidas de nuestro universo insular, mientras se agita el cerebro para establecer nuevas conexiones neuronales y adaptarse a las nuevas dimensiones. Uno a uno o en grupos, sus habitantes se mueven en todas las direcciones y mientras tanto, observamos y vamos sorteando a los otros a modo de swing para no ser arrollados de forma estúpida e ir resolviendo el jeroglífico por donde tirar. Y no digamos lo que sientes al descender al subway. El calor infernal te abruma -tu cuerpo se convierte en una fuente con tus propias aguas corporales- como si Lucifer estuviese con las calderas recalentadas, y entonces quieres salir pronto de estos fondos. El elegir downtown o uptown siempre es un dilema, mientras más te desplazas más ganas tienes de salir fuera. Digamos que también ocurren cosas agradables en el metro. Descubrí publicidad de dos campañas activas en este momento: una referida al consumo perjudicial de las bebidas azucaradas -nuestras autoridades podrían tomar buena nota- y sobre las formas sexistas de sentarse en los asientos del metro, la Comunidad de Madrid trabaja en la misma línea. No obstante, los actos de música organizados en la Plaza Lincoln o el Festival de Blues BBQ en el Hudson River Park compensaron los calores artificiales que nos produjo el metro.

Una mañana nos fuimos al barrio de Bushwick para apreciar la colectiva de murales y graffitis de sus calles. Lo que se denomina arte callejero. Este barrio se encuentra en una zona industrial donde la mayoría de sus trabajadores son latinos. Las calles está formada por naves y amplios garajes, con poca presencia de personas locales en sus calles, sino los visitantes que caían a golpe por allí, para ir atravesando la dureza de las mismas en un calor infernal, que solo se compensa al ir descubriendo entre los entresijos de estas la variedad de trazos y dibujos, y un camionero orgulloso me advirtió que por las calles por donde él vivía había muchos más que en este lugar. Eso sí, guardar tu propio repertorio gráfico te exigirá paciencia para ir por cada una de ellas, cruzando de una acera a otra, hasta ir revelándose su colorido en las paredes frente a lo monocolor y frialdad del hábitat.

NYC, la ciudad garante de la libertad de prensa -el precio de la prensa escrita oscila entre 2,50$ del The New York Times a 5$ del The Wall Street Journal, y no digamos la diferencia en el número de páginas-, sus rutas de museos, con un MOMA donde podrás disfrutar de los grandes pintores españoles y franceses, y con una magnífica colección de pintores americanos. Un MOMA que ofreció una peculiar forma de protesta por la orden ejecutiva que prohibía la entrada a EE UU de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, el museo neoyorquino decidió sacar a la palestra obras de artistas de esas naciones -retirando obras de Picasso y Matisse- y que el diario The New York Times lo llegó a definir como una de las "mayores protestas por parte de una gran institución cultural" contra las decisiones tomadas en las dos primeras semanas de gobierno de Donald Trump. El MOMA, además de estos compromisos, también hace su apuesta arriesgada por la innovación. Esta vez con la exposición de la diseñadora japonesa Reí Kawakubo, al desafiar los estándares de belleza y estética de la moda. En NY, también podrás encontrar las principales organizaciones y think tanks dedicadas al desarrollo económico y social internacional.

Sea como sea no sólo Spain es diferente. Y lo es tanto que dejaremos para otro día el escribir sobre la función social que ejerce en el mundo desarrollado, en la economía de mercado, la propina incluida en el servicio en la regulación de los salarios, en la competitividad de los trabajadores y descargar el compromiso social de las empresas en la ciudadanía. Sin olvidarnos de cómo éstas por otro lado depositan sus responsabilidades en la oficina del consumidor para evitar dar respuesta directa de sus propias negligencias.

NYC no es la ciudad eterna ni la ciudad iluminada.