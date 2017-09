Malestar con un sindicalista del STEC

Uno de nuestros amables lectores asegura estar indignado tras escuchar a un sindicalista del STEC elogiar el acuerdo por el que los docentes cobrarán los sexenios a partir de ahora tras un acuerdo con el Gobierno de Canarias. "Lo que no dijo", sostiene, "es que ese mismo acuerdo fue rechazado por los docentes hace diez años por la campaña sindical en contra del mismo que había promovido la entonces consejera Milagros Luis Brito. En estos diez años los docentes no sólo no han cobrado esos incrementos sino que han perdido poder adquisitivo, estabilidad en el empleo, incremento de ratios de alumnos por profesor y otros muchos problemas propios de la crisis económica y social". Ahí queda.