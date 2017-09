Usted está de suerte

Usted jamás y nunca ha pensado, ha escrito, ha comentado, ha observado, ha ironizado o mostrado sarcasmo contra

a) mujeres

b) hombres

c) homosexuales

d) lesbianas

e) heterosexuales

d) judíos

e) musulmanes

f) funcionarios

g) políticos

h) abogados

i) médicos

j) fontaneros

k) camareros

l) electricistas

ll) maestros

m) gordos

n) enanos

ñ) bizcos

o) tuertos

p) tartajas

q) feos y feas

r) tontos

s) incultos

t) pedantes

v) groseros

w) doctores en Filosofía y Letras

x) concejales

y) sacerdotes

z) El Fary

Usted jamás profirió una ordinariez, usted siempre ha respetado en cuerpo y alma a sus conciudadanos, usted no ha rozado siquiera la vulgaridad, usted no ha proferido a lo largo de una vida de inatacable coherencia una sórdida expresión de repudio o de deseo, usted no ha bromeado con la dignidad de nadie, usted no ha odiado desde la santa ira o la ruinosa envidia, usted nunca humilló a un semejante, usted no se ha equivocado, por supuesto. Pues está de enhorabuena. Siga por este pasillo. Al final, a la izquierda, están las antorchas, cada una con su botellín de alcohol. Las hachas y las mazas están al otro lado. Puede usted aprovisionarse con lo que quiera. En cinco minutos salimos para el próximo linchamiento, Sí, cada cinco minutos sale un comité de linchamiento. Su vida es integérrima y puede participar hasta hartarse. Los veo ilusionados, pero les aseguro que todavía no alcanzan a comprender el placer de destruir una vida dándole a un botón del móvil.