Gran Canaria Maratón: una carrera de mentiras

Gracias a LA PROVINCIA, he podido conocer los datos de contratos del Gran Canaria Maratón en 2014 y 2015. Esta carrera se ha organizado mediante varios contratos adjudicados a la misma persona, pero con diferentes empresas vinculadas a esa persona. Pero me he quedado más tranquila cuando veo que toda una Jefa de Servicio del Cabildo afirma que todo es completamente legal. Sus jefes, Pedro Justo (NC) y Ángel Víctor Torres (PSOE), lo confirman extremadamente contentos.

No sé si a esta funcionaria le faltan unas gafas o un ejemplar de la ley de contratos para darse cuenta de lo que todos vemos. Lo primero: que se han hecho varios contratos para el mismo objeto. Lo segundo: que el precio de los contratos se ha recortado para que no salgan a convocatoria pública y poder así adjudicarlos directamente. Lo tercero: que eso está completamente prohibido por la ley.

Vamos a explicarlo: cuando los contratos de la Administración superan ciertos importes, deben salir a convocatoria pública. Eso lo saben hasta los alumnos de Primaria.

Para evitar esa convocatoria pública, algunos suelen dividir una única actividad en varias de precio más pequeño. Eso se llama, porque le han puesto nombre a la trampa de tanto usarla, fraccionamiento de contratos. Así se regala el contrato a quien se quiere sin que tenga que competir con otras empresas. Eso también lo saben los alumnos cuando ya pasan a Secundaria.

Ese truco está total y expresamente prohibido en la ley, porque uno de sus artículos dice que "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan." Para conocer este artículo concreto, ya hace falta, como mínimo, ser funcionario.

Lo que se deduce claramente de lo certificado el otro día por el Cabildo es que todos los contratos de este evento en 2014 y en 2015 se han ajustado para que no superen las cantidades que indica la ley para el concurso público. Esas son las de 60.000 euros para la invitación a tres empresas elegidas por el propio Cabildo, o los 18.000 euros de la adjudicación directa a una concreta. Si ven cifras mayores, no se alarmen: hay que ponerle IGIC a esos 60.000 o 18.000 eurillos.

Como se ve, es muy sencillo: para que no haya convocatoria pública y pueda presentarse quien lo desee, divido un único evento en varios cachitos, invito solo a tres empresas (me encantaría saber cuáles fueron las otras dos invitadas porque suelen estar compinchadas) y termino contratando a la que yo tenía elegida desde el principio. El resto del coste del evento lo voy pagando a la misma empresa por medio de otros contratos, que tampoco salen a concurso público. Eso es lo que se ha estado haciendo en el Maratón. Y es tan ilegal que hay varios sumarios judiciales abiertos por hacer trampas de esa manera.

La Jefa de Servicio informa que todo está bien hecho en esos contratos (tan fraccionados y tan ajustados en sus precios que no era necesario el concurso público) y así lo confirman felizmente los políticos que son sus jefes. Pero no hace falta ser jurista, ni siquiera funcionario, para verificar que se ha hecho una trampa tan grande como la distancia que recorre este evento.

Como ciudadana, algo me preocupa más que lo que ya ha pasado, porque eso ya no lo puede cambiar nadie. Me preocupa que si esta funcionaria, con esos expedientes tan claros delante suya, no ve una ilegalidad tan enorme, ¿seguirán pasando estas cosas en este Cabildo? ¿esta Jefa de Servicio seguirá sin ver trampas tan claras en los contratos que tramita actualmente?