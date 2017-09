Elemento sospechoso en el Instituto Insular de Deportes

Algún susto dio este retrovisor y la carta de una lectora sobre el Gran Canaria Maratón. Voces muy altas se escucharon en Deportes del Cabildo. Un atento lector recuerda que, si el fraccionamiento en varios contratos deportivos suceden en 2014 y 2015, pero en 2016 y 2017, se debe comprobar si el político es el mismo esos años (y no lo es), si el gerente es el mismo (y tampoco lo es), si los juridícos son los mismos (no son los mismos). Solo queda un cuarto elemento, el mismo esos años. Es quien pide la contratación de los servicios deportivos por ese precio e invita solo a empresas sospechosas. El Cabildo tiene la palabra: información pública y transparencia ¿Será o no será ese cuarto elemento la respuesta a tanto contrato de precio chocante?