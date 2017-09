Los huracanes en el Caribe y Barceló

Me dirijo a ustedes en relación con la información publicada en su periódico el domingo 24 de septiembre, en la que bajo el titular "No palmamos de milagro, porque no nos instruyeron ni protegieron por el huracán", se vierten graves acusaciones contra la compañía hotelera a la que pertenezco, Barceló Hotel Group, operadora del Hotel Occidental Punta Cana; acusaciones que no son en absoluto ciertas y no reflejan la realidad de la actuación de los responsables del hotel, antes, durante y después del paso del huracán.

Vaya por delante nuestra pena por el hecho de que clientes de nuestros hoteles se hayan visto afectados por los terribles fenómenos meteorológicos que, en forma de huracanes en la República Dominicana y Cuba, y de terremotos en México, han visto alteradas sus estancias. Pero más allá de ello, y centrándonos en el caso de la República Dominicana, me gustaría recalcar que todos nuestros clientes recibieron puntual información sobre las previsiones de paso del huracán. Hasta tres comunicaciones se entregaron en las habitaciones del hotel los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de septiembre (día del paso del huracán), en las que se les mantuvo permanentemente informados sobre la trayectoria del huracán, el horario previsto de llegada a las instalaciones, recomendaciones de seguridad e información sobre los servicios del hotel. Estos comunicados se colocaron también en el lobby, recepciones, conserjerías, así como en todas las pantallas informativas instaladas en ascensores, teatro y lobby.

Precisamente por ese protocolo existente en todos nuestros hoteles del Caribe, zona en la que todos los años desgraciadamente existe una temporada de huracanes, y por su correcta aplicación es por lo que no hubo que lamentar desgracias personales ni entre nuestros huéspedes ni entre nuestros trabajadores.

El único inconveniente acaecido en el Hotel Occidental Punta Cana fue un corte de agua ocurrido el jueves 21 por una avería en los pozos en horas de la madrugada, subsanado al día siguiente. Durante ese lapso de tiempo los clientes recibieron agua de forma intermitente.

Todos los servicios del hotel fueron restablecidos desde primera hora del jueves (pocas horas después del paso del huracán), se sirvió el desayuno bufé a las 6.45 horas AM y se reforzó la calidad de ese desayuno, del almuerzo y de la cena.