Aguas archipielágicas; ese azul que nos une

Canarias se ha convertido en un territorio desunido, pero no a culpa de la "lejanía" que enuncia insistentemente y en tono victimista el falso nacionalismo de Coalición Canaria. Nuestro país atlántico se ha desenhebrado fundamentalmente por dos razones. La primera es efecto de la erosión continuada que nos ha causado el insularismo, que como saben no es otra cosa que la manifestación ideológica de un autodestructivo deseo de controlar social, económica y políticamente las Islas desde sus capitales y 'zonas nobles'. La segunda, evidentemente relacionada con la primera, tiene que ver con la ausencia de un sistema normativo útil que regule ese contexto que el insularismo ha relegado a la inexistencia: lo rodea y vertebra las Islas, nuestras aguas archipielágicas.

De alguna manera, la gente de Canarias nos hemos olvidado de mirar al horizonte. Y debe ser por eso que no nos hemos percatado de cómo nos arrebataban nuestro mar. Un recurso natural que en las últimas décadas, lo mismo ha servido para alimentar la voracidad de flotas pesqueras transnacionales que para dar espacio a las maniobras de la OTAN, además de ser utilizado como cantera mineral y de combustibles fósiles. Todo ello, por supuesto, con la complicidad de los partidos del régimen.

La situación se ha vuelto tan preocupante que hace tan sólo unas semanas se incendiaba un barco con abundante material químico en su interior: el Chesire. Y, ante el peligro inminente de contaminación, las autoridades canarias y estatales, en lugar de actuar con urgencia para solucionar el problema, se dedicaron a pleitear sobre cuáles eran sus competencias. Como se puede observar, nuestras aguas son de todos o de nadie según convenga.

No hace mucho, sin embargo, las cosas no estaban tan mal. Durante casi toda nuestra historia, el carácter insular y atlántico no se ha considerado como un problema, sino todo lo contrario. De hecho, fue nuestra ubicación la que llevó a la corona de Castilla a impulsar, por medio de ciertas ventajas económicas y fiscales, la llegada de colonos europeos a Canarias terminada su conquista. Entramado colonial que siguió en vigor a pesar de que España cediera a partir de 1800 su hegemonía a nuevas potencias como Inglaterra, Francia o Alemania, que no dudaron en aprovisionarse en los puertos de las Islas para materializar sus delirios imperiales.

Dicho esto, se podría concluir que la oligarquía canaria siempre (o casi siempre) tuvo muy claro que nuestra posición geoestratégica suponía un factor determinante para nuestro desarrollo. Lo cual explica el arraigo de nuestro fuero histórico más antiguo: nuestras libertades comerciales, recodificadas en el siglo XIX por la Ley de Puertos Francos, y que en la actualidad inspiran (aunque algo descafeinadas) nuestro Régimen Económico y Fiscal. Pero, si la importancia del mar para las Islas ha sido siempre un tema indiscutible, ¿cómo es posible que en pocas décadas lo hayamos relegado por completo?

La respuesta tiene su origen en la dictadura franquista. Un régimen que alentó la primacía de un grupúsculo de dirigentes insularistas que nos saldría bien caro a las futuras generaciones . El apoyo sostenido de los caciques insulares a los golpistas fue el origen del ensimismamiento de nuestro pueblo en las miserias de esa España que nunca fue ni grande ni libre. Cuando se dieron cuenta de su error ya era demasiado tarde. El Pacto por delegación no sirvió para contentar a nadie y la Ley del REF llegó con catorce años de retraso a los contenidos de la I Convención de los Derechos del Mar. El cruel abandono del Sáhara Occidental por parte de España complicó todavía más las cosas, al ceder no sólo la tierra y la población de un país hermano a la autocrática monarquía marroquí, sino también la franja de océano.

De nada nos sirvió la legislación redactada a posteriori, ya en democracia, para definir el Mar Territorial (Ley 10/1977), Jurisdiccional (Real Decreto 2510/1977) y la Zona Económica Exclusiva del Estado (Ley 15/1978), además de la Ley de Costas (22/1988). Para Canarias estas normativas apenas tenían efecto? Todo había cambiado mientras nuestros dirigentes se habían entretenido en el diseño de una administración autonómica gris y poco democrática; profundamente insularista y rendida a los grandes capitales, cuyo sistema electoral podía contarse entre los más injustos del mundo.

Nada de lo que ha venido después, ni la Ley de Puertos del Estado (27/1992), ni nuestra plena integración en la Unión Europea, y mucho menos la Ley de Aguas Canarias (44/2010) han logrado que recuperemos lo perdido. El mar ha dejado de ser nuestra despensa y nuestra principal conexión con el mundo para convertirse en un territorio inhóspito, a la vez que un vertedero. Y, ante la previsión de que en las que deberían ser nuestras aguas puedan hallarse yacimientos de telurio, lo único que ha podido hacer el gobierno del España es competir por su soberanía ante la ONU? ¿será para entregarle de nuevo los derechos de su explotación a una multinacional?

Por todos estos motivos, Podemos se ha propuesto rescatar ese acervo político, económico y cultural de nuestro pueblo que tiene que ver directamente con nuestro identidad atlántica. Queremos recuperar, de manera sostenible, la soberanía de nuestras aguas archipielágicas; entendidas como un recurso natural imprescindible para alcanzar la autosuficiencia energética y alimentaria, además de reflotar nuestra tricontinentalidad como parte de nuestra brega por otra Canarias posible, que tenga cabida en el marco de un Estado al fin plurinacional. De una España fraterna que no nos haga renunciar a aquello que como pueblo nos corresponde por historia y por derecho.

El primer paso que daremos para alcanzar esta meta será presentar una serie de enmiendas a la propuesta de reforma de nuestro Estatuto. Unas enmiendas que, junto al derecho a una vivienda digna y suministros esenciales para quienes más ha golpeado la crisis la implementación de una Renta Básica de ciudadanía, la eliminación de los aforamientos, la modificación de nuestro sistema electoral o la asunción de plenas competencias en materia de empleo; también solicitarán al Estado que aplique el Principio Archipielágico en Canarias. Lo que se traduce en la asunción de competencias exclusivas sobre el mar del Archipiélago por parte de nuestra Comunidad, que en el ejercicio de su plena autonomía abarcaría nuestras Aguas Interinsulares (definidas dentro de las líneas de base), su Mar Territorial (12 millas desde las mismas líneas de base), la Zona Contigua (24 millas), su Zona Económica Exclusiva (200 millas) y también la Plataforma Continental Ampliada que debería otorgarnos entonces la ONU (350 millas).

No buscamos otra cosa que volver a vertebrar Canarias, deshaciendo los males que han causado quienes nos han dividido para doblegarnos. Se trata de dejar atrás el victimismo para construir una Canarias más justa, más democrática y más libre. Una Canarias unida que se parta de su realidad geopolítica para alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico, político y cultural. Queremos poner al servicio de nuestra gente una parte irrenunciable de nuestro país insular, nuestras Aguas Archipielágicas; ese azul que nos une.