Siempre la doble vara de medir

Las convicciones cristianas de las que muchos presumen en la vida pública se relacionan mal con lo que luego es su praxis en la conducta diaria. Lo digo por varias razones. Una de ellas es la manifiesta ausencia de piedad que caracteriza el debate político de estos tiempos. Uno se acerca a las declaraciones pronunciadas por tierra, mar y aire para alcanzar la conclusión de que ya no hay debate, sino gritos; que no existe el adversario, sino un enemigo al que resulta necesario destruir. Y lo más vulnerable en estos tiempos de comunicación hiperconectada ya se sabe lo que es: la reputación, ya sea de organizaciones políticas o de cargos públicos, incluso de ciudadanos a título particular. En tiempos señalados por el general descreimiento, la sombra de la sospecha es un arma mortífera capaz de desacreditar años de esfuerzo o servicio modélico a través de una sola palabra envenenada. ¿Quieren un ejemplo de lo que les digo? Echadero.

Pienso que la actividad política debe ser una vocación, y en ocasiones una vocación duradera (y legítima), pero nunca una actividad profesional. Por eso resulta tan sorprendente que algunos cargos públicos de trayectoria vitalicia hayan sido los primeros en definir a los nombramientos recientes en el Gobierno de Canarias como echaderos. No, no se trata de recurrir al "y tú más" que también caracteriza al debate político para escarnio del ciudadano común. Ocurre que cuando se lanza una acusación con nombre y apellidos hay que mirar primero hacia dentro y comprobar la verosimilitud de ciertas acusaciones. ¿Está Román Rodríguez, un político profesional en todos sus términos, capacitado para atribuir a otros el ánimo de perpetuarse en la política? Una somera revisión de su expediente responde con claridad a esta pregunta. Las viejas glorias de la política canaria etiquetando a nuevos dirigentes más jóvenes y con menor trayectoria en la cosa pública, y haciéndolo solo porque les conviene intoxicar el escenario hasta hacerlo irrespirable, para quedarse ellos al final de la pelea, para dejar claro que cualquier iniciativa en el servicio público está destinada a la pérdida de la reputación profesional y personal. Solo entraste en política para ocupar un echadero, te lo digo yo que llevo más de treinta años subido a una poltrona con estas siglas u otras, y que por tanto sé bien de lo que hablo, porque de aquí no me voy.

Resulta llamativo que la acusación sobre los echaderos recaiga sobre un Ejecutivo, el presidido por Fernando Clavijo, que ha sentado en su Consejo de Gobierno a dos independientes de sólida trayectoria en las materias sobre las que ahora toman decisiones. Pedro Ortega y José Manuel Baltar, consejeros de Economía y Sanidad respectivamente, pudieron quedarse en casa, ubicados como estaban en la atalaya de sus exitosas carreras profesionales. Hicieron lo que no está de moda, correr hacia las llamas de la hoguera política, y han sufrido ya más de un sinsabor por esta circunstancia. Y lo hicieron como integrantes de un equipo liderado por un presidente que no les pidió el carnet de afiliado, sino que vio en ellos la ocasión de producir reformas necesarias de la mano de su experiencia y talento.

Y es este mismo Consejo de Gobierno el que ha nombrado a Francisco González director general de Patrimonio y Contratación. Un hombre joven, abogado de profesión, que hizo un alto en una confortable posición como letrado para dedicar sus esfuerzos al municipio en el que nació, Icod de los Vinos. Y con éxito además, no en vano fue el candidato ganador de los comicios locales en mayo de 2015. Un alcalde elegido por los vecinos como opción mayoritaria es desalojado dos años más tarde por una alianza política con más afán de revancha que ideas en común. Un desenlace criticable, pero legítimo con el ordenamiento jurídico en la mano. Y además un desenlace que en modo alguno descalifica una trayectoria limpia, la de Francisco González, un individuo preparado y capaz que asume una nueva responsabilidad en el ámbito público. Demasiado para aquellos que ansían con convertir a la política en un paisaje devorado por el descrédito.

Volvamos, finalmente, al humanismo cristiano con el que adornan sus palabras tantos altos dirigentes de este tiempo. Quizá han olvidado que en las Sagradas Escrituras hay una referencia generosa a los hipócritas. De modo que es posible y conveniente lapidar a un ex alcalde electo por ser designado para un cargo de segundo nivel en el Gobierno de Canarias, pero la concesión de una ayuda de 45.000 euros a un ex vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y aliado político reciente es una conducta plausible, cuya crítica es tildada además de "asesinato civil estalinista". Lo dejó escrito San Lucas (6, 41-42: "¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? (?) ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano". Pienso que el primer deber de un político hoy es renunciar a la doble vara de medir como herramienta de trabajo, aunque mis esperanza de que esto sea entendido por Román Rodríguez y Antonio Morales son escasas. Ojalá tenga la ocasión de equivocarme y reflejarlo en estas páginas.