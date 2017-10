La que tenemos encima

Estuve ayer en la manifestación, que más bien era una quedada, convocada por Whats app, y que para lo difícil que es movilizar a la gente sin patrocinadores, sin bocatas ni cervezas, la verdad es que me resultó satisfactoria y eso si, digna de reflexión sobre muchos y variados temas.

Esta claro que la edad media de los defensores de nuestros signos, de quienes nos identificamos con ellos es alta y ello porque desde hace bastante tiempo han dejado de ser materia de aprendizaje, respeto o cualquier otra cosa en las escuelas, centros, empresas, etc. Hay que ir al extranjero para ver la presencia que tienen los símbolos, para los ciudadanos, y el respeto que se les tiene.

Es igualmente claro que los políticos están preocupados más por la cifra mágica del los 4.000 euros que es lo que gana un Diputado ya en mano después de descuentos, bueno un poco más, el doble de un concejal (se llega a la cifra si son dos quienes forma pareja) que ser vanguardia de nada que no tenga el respaldo, el empujón o la orden del partido. No había ningún representante político de ningún Partido con representación parlamentaria.

Por supuesto que para algunos la bandera española no deja hoy de ser un trapo y se olvida que es símbolo de un país que te da de comer, te cura las enfermedades, te defiende de quienes te atacan, te ofrece comunicaciones, etc. No se si el aburguesamiento progresivo de todos, ricos, medianos y marginados hace que nos olvidemos de la suerte que tenemos de vivir en un país democrático, avanzado y rico y que esta construido y soportado por un sistema que tiene claros equilibrios. No entiendo como nos asustamos de la miseria de mucha gente desesperada que acude a intentar vivir como nosotros y en cambio no valoramos lo que tenemos. Y es precisamente la bandera un símbolo de eso.

Igualmente esta claro que la independencia de Cataluña planea como máximo una discusión tomando una cerveza cuando no hay otro asunto que tratar, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer absolutamente nada más.

Unos se consuelan sobre la base de que no es económicamente posible, lo es, hay estados más pequeños; otros dice que si quieren que se vayan, que a mí, plín. Se olvidan que lo que no es viable es el resto de la España que conocemos y que tenemos sin Cataluña, y no porque le robemos, que no le robamos ni le quitamos, sino que el puzle que representa España queda sin una pieza clave, desde el unto de vista económico, político, prestigio, orden social, estabilidad, demasiadas cosas.

Si no tendría sentido un referéndum para echar a una colectividad de un país, de una comunidad de vecinos, ¿cómo tiene sentido que ese colectivo haga un referéndum para echarnos a nosotros?

Y no hablemos de pueblos sin estado, España esta llena y el mundo también, y no por ello requieren tener una organización política diferenciada jaleada por una burguesía que siempre ha querido mantener o generar unos privilegios y que ha movilizado a la gente mas humilde para después dejarla tirada. Esta vez, el independizo virulento nació por la petición de un cupo, es decir, que los ricos catalanes pagaran menos que los demás españoles.

Podrían decirse muchas más cosas, pero creo que estas ideas son suficientes, me quedo con el asombro frente a la clase política, a los servidores del jefe de fila de cada partido político, a quienes no han querido movilizar, y están para eso, porque no ven claro quien va a sacar más votos de todo esto.