Ver para creer

A media tarde, el rumor tomaba cuerpo de noticia: ante los problemas técnicos en parte de los 2.325 colegios habilitados por la Generalitat para participar en el referéndum los ciudadanos votaban sin necesidad de estar registrados en el censo. Ese panorama proyectaba un pucherazo en toda regla. En ese escenario, al término del partido entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas, me abracé a la verdad por la vía de Tomás el Apóstol: si no lo veo, no lo creo, ejercicio muy saludable cuando la propaganda tapa el bosque. Por la Travessera de les Corts, me topé con una cola que apuraba los minutos para votar.

Acompañado por Jesús Izquierdo, de Marca, entré en el CatSalut, fui guiado por unos amables voluntarios hasta las papeletas y las urnas e intenté participar en el referéndum. El buen funcionamiento de la wifi y del censo elaborado para la consulta frenaron mis intenciones y despejaron la incógnita: no todo el mundo podía votar -al menos, en ese colegio-. Mi DNI no figuraba en las listas y no pude introducir el sobre en las famosas urnas chinas de la Generalitat. Como también los casi 10 kilómetros recorridos por las calles de Barcelona durante el día sirvieron para comprobar que la ciudad no estaba en llamas y que la jornada se vivía con tranquilidad en los colegios localizados en la Escola de Treball, la Sedeta o los Maristes Sants-Les Corts. A veces, para despejar dudas, entre el ruido, más allá de bandos e intereses, basta con las cosas más sencillas. Que se lo digan a Tomás Apóstol.