60 años de Periodismo de Antonio Cruz Domínguez

Creo que a nadie en Canarias se le ocurriría hoy presentar en sociedad a Antonio Cruz Domínguez, Hijo Predilecto de Gran Canaria y reconocido periodista en todas las Islas Canarias, fuera de Canarias e incluso en América, donde sus obras y méritos están difundidos y su valía reconocida por todo nuestro pueblo. Presentar aquí y ahora al compañero sería una obviedad.

Sin embargo, hoy no he podido resistirme salir a la palestra para ofrendarle mi homenaje sincero por sus recién cumplidos 60 años de dedicación al Periodismo, de los que 50 de ellos lo ha hecho, y continúa haciéndolo con meritoria asiduidad, como periodista emérito del periódico LA PROVINCIA. Por estos motivos, hoy más que nunca, me cabe el honor de referirme a este grancanario predilecto, galdense y terorense de adopción, Cronista de la Vírgen del Pino, con motivo de estas dos efemérides en la vida del ilustre paisano para que su nombre y testimonio queden fijos en la memoria de las actuales y futuras generaciones, a las que me atrevo a presentarlo como periodista eminente, historiador y hombre de letras, y, principal y especialmente, como particular amigo, de cuantos le hemos conocido, con sentido de profundo cultivador de la amistad, entregado por entero a su tierra, a la que ama honda y extremadamente, como ha testimoniado en numerosísimas ocasiones y a la que ha dedicado, desde hace muchos años, hermosísimas páginas, con profesionalidad admirable y admirada por todos los que le han conocido, le conocen y le siguen.

Yo me enorgullezco de ser amigo entrañable y paisano galdense de Antonio Cruz Domínguez y además confieso ser un devoto, vehemente y ferviente lector de sus obras, de sus trabajos periodísticos, de sus pregones, conferencias, piezas oratorias como mantenedor en fiestas de arte, exaltación al folklore, proclamación de honores y distinciones, veneración y estímulos a nuestros deportes -especialmente a los deportes vernáculos canarios- difusor y propagador de la devoción a la Santísima Virgen del Pino -y a San Antonio María Claret, compatrono de la Diócesis de Canarias, cuyo espíritu tiene arraigado con raíces muy profundas en su corazón de filial cordimariano-. La obra de nuestro ilustre paisano está en la memoria de las actuales generaciones y estamos seguros que toda ella quedará arraigada en las futuras, a las que lo presento como un historiador y hombre de letras, y, sobre todo, como un amigo, de cuantos le hemos conocido, profundamente enamorado de su tierra, cultivador de un manifiesto y peculiar sentido de la amistad, y venerable entrega al Periodismo, profesión a la que Antonio Cruz Domínguez ha dedicado 60 años de entrega y amor, por lo que la sociedad grancanaria debe quedarle eternamente agradecida. Yo, su amigo y paisano, el primero, y dejo constancia con este escrito.