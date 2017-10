Por qué nos cuesta entender lo que sucede en Cataluña

Stefan Zweig en el año 1941 escribió El mundo de ayer, un libro indispensable. Solo faltaba un año para que se quitara la vida. Y en ese libro el autor afirma haber visto y conocido todas las grandes ideologías de masas, el fascismo, el nazismo y el bolchevismo. Pero la peor de las pestes, decía el autor, era el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea.

Se dice con frecuencia que en asuntos de Andalucía la última palabra la tiene Federico (García Lorca). Pues yo entiendo que en asuntos de Cataluña (visto el asunto desde fuera) la última palabra la tuvo Manuel Azaña, que, remitiéndose a las zonas templadas del espíritu, veía en el nacionalismo catalán un sentimiento de contorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se estaba apoderando de un pueblo y le hacía desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades.

Pensemos con sorpresa que esto data de hace 80 años. Hemos llegado hasta aquí por dos anestesias sucesivas: la del dictador Franco y la del cleptómano Pujol. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores.

Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas.

No soy el primero que se remonta al fin del imperio austrohúngaro para sembrar analogías con Cataluña.

Muchos pensaron que un austrohúngaro era una nacionalidad o un sentimiento que no estaba constituida por una parte austriaca y otra húngara sino por una austrohúngara y otra estrictamente húngara. Solo la animadversión de esta última le daba contenido a la existencia de la nacionalidad austriaca.

Estos días viendo quiénes y cómo se manifestaba el público en Cataluña pude descubrir que estábamos ante dos sentimientos, de un lado el catalán-español y de otro lado simplemente el sentimiento catalán y que solo la reivindicación acentuada del excluyente catalanismo, daba aire a esa parte exclusiva del españolismo.

Porque lo visto no tiene una explicación política satisfactoria. He visto en debates a Oriol Junquera ser masacrado por José Borrel y a Puigdemont incapaz de poner los pies en el suelo ante Jordi Évole. Parecía que nada les importaba, ni siquiera hacer el ridículo: la hoja de ruta sentimental ya estaba trazada y ejecutada por Forcadell con ribetes claramente autoritarios. Ante los sentimientos flojean los razonamientos.

Veo en Cataluña la leyenda del basilisco. Cuenta la leyenda popular que cuando un pájaro macho pone un huevo, de él nace una criatura venenosa cuyo aliento infesta el aire y tan solo es posible acabar con esa criatura sosteniéndola frente al espe-jo, de manera que muere de espanto al ver reflejada su monstruosidad.

No desoigamos a Zweig, ese nacionalismo es un sentimiento manipulado por gente muy peligrosa. En las revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que las usufructúan. Aún desconocemos a estas. No han llegado. Pero me temo que es tarde para que el problema sea resuelto por el espejo proyectando una imagen monstruosa de esa parte del buen pueblo catalán.

A lo mejor hemos de recordarles dos cosas a los catalanes: la primera es parafrasear eso de que saben de Cataluña los que solo conocen a Cataluña. O esta otra que informa de que en la monárquica Inglaterra en tantos siglos solo se interrumpió su democracia en los pocos años cuando Cromwell la convirtió en una república.