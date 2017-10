Faraónica MetroGuagua

La mayoría de los políticos tienen una oculta vocación arquitectónica debida, sin duda, al ansia irreprimible de dejar memoria de su paso por tales o cuales instituciones. Y como la piedra o el ladrillo -o el bloque- son materiales perdurables, nada mejor que emprender o promover grandes obras o edificaciones (cuanto mas grandes, mejor) que sean testigos imperecederos de su persona y guardianes de su memoria, ya sea a corto plazo (hasta las próximas elecciones) ya sea a mas largo plazo para la posteridad.

De este modo, gran parte de estos vocacionales arquitectos-ingenieros-decoradores , se conforman con unas "remodelaciones" aquí y allá; otros necesitan multiplicar las rotondas para adornarlas con - atroces- esculturas de amigos vecinos; otros adoptan el estilo "tinajero" para flanquear calles o avenidas con lo que creen detalles identitarios de la alfarería aborigen. Pero hay otros más refinados y ambiciosos que emprenden megaproyectos al estilo faraónico, no sólo para que les recuerden en los próximos cuatro años sino por los siglos de los siglos.

Cuentan que el faraón Keops para elevar esa Gran Pirámide de 146 metros de alto y 54.000 de superficie que lleva su nombre, tardó veinte años . Durante ese tiempo mandó parar o ralentizar toda actividad colectiva que molestara o interrumpiera la construcción y movilizó a cuanto individuo pudiera aportar su oficio para ello. Así que cerró los templos (que eran centros de actividad comercial y religiosa), prohibió los sacrificios (que reportaban sus ganancias a ganaderos y sacerdotes) y puso a trabajar en la pirámide nada menos que a 100.000 personas de sol a sol, de modo que tenía que relevarlas cada tres meses por agotamiento o muerte. No es de extrañar que entre los sufridos súbditos "ya nadie ríe, la risa se ha perdido" según cantaba - o lloraba- un poema de la época. Y todo ello para que el Faraón fuera recordado y su alma- el "ba"- perdurara eternamente.

Digna de tales fararones es la super-mega obra de la MetroGuagua. No tienen más que echar una ojeada a las cifras que se manejan en su construcción, plazos, precios, obras, remodelaciones, etc. Lo tienen todo en el excelente artículo del Sr. Ángel López Torné publicado hace unos días en este mismo medio. De él tomo algunos datos alarmantes por los que considero este proyecto en la línea del desatino faraónico: imagínense varias superguaguas de 24 metros de largo cual monstruosos cachalotes de metal, dando vueltas por la parte baja de la ciudad produciendo enormes atascos en los cruces, barriendo cuanto coche trinca a su paso y para preparar sus vías, imagínense la ciudad patas arriba durante cinco años mínimo, con un enorme impacto en los viandantes, los vecinos, la - ya escasa- arboleda, la circulación pública y privada, los taxis ? Imagínense el nivel de ruido de las perforadoras, las roturas de aceras, los camiones volteando materiales. Y eso un día y otro y otro?Todo ello no parece estar justificado por la eficacia y la solución que aportaría la tal MetroGuagua. Se habla de un ahorro en tiempo de unos cinco minutos en el mismo trayecto que hacen las actuales guaguas. Llevarían mas gente en las horas punta e irían casi vacías el resto.

Entonces, ¿para qué semejante dispendio de esos 120 millones de euros?, se preguntarán. Pues por las mismas razones del Faraón: para dejar una memoria, algo para que les admiren y recuerden (y les voten) dejando un monumento. No se les ha ocurrido que quizás mejor y con mas cariño les recordarían si emplearan esos dineros en algo más cercano, más útil e inmediato para la vida cotidiana del ciudadano. Empezar por lo urgente y lo prioritario aunque no sea tan vistoso. ¿Qué tal si empezaran ya de una vez por el adecentamiento de la zona Puerto- Canteras, zona turística por excelencia? ¿Qué tal si entraran a fondo en la que se dice mejor playa de España que ahora está sucia, con bolsas de contaminación por emisario roto, por acumulación de sebas que dan malos olores, zona donde no hay vigilancia que haga cumplir las mínimas normativas, con una policía turística que solo hace turismo, con unas calles adyacentes asquerosas flanqueadas por feos y viejos edificios despintados y desconchados y convertidos en apartamentos-pateras?

¿Qué tal si simplemente mejoraran la frecuencia y cantidad de líneas de las actuales guaguas en lugar de sustituirlas? ¿Qué tal si dispusieran grandes y gratuitos aparcamientos en las tres grandes entradas en la ciudad ( Sur, Norte, Centro) para esa descongestión que buscan con la MetroGuagua?

¡Ah, pero esas pequeñas intervenciones no impactarían tanto como el magaproyecto de la súper mega guagua! También el Faraón Keops hubiera despreciado la simple sugerencia de que antes que invertir todo en la Gran Pirámide, y parar toda la ciudad para ello, mirara primero por sus súbditos que habían perdido la sonrisa- cuando no la vida- en pro de su ansiada inmortalidad.