Hay una salida en algún sitio

El laberinto del pasaje del terror del parque de atracciones del Tibidabo (Barcelona), era o es, una atracción muy elemental pero que a pesar de su simpleza, a los niños les daba un poco de miedo. Este no radicaba solo en los distintos sustos que ibas pasando, sino en que después de haber entrado en un castillo aparentemente muy pequeño, una vez dentro te parecía inmenso, con pasillos sin fin, sin posibilidad de retorno, sin salida. Incluso había algunas puertas evasivas por las que te podías escapar en medio del recorrido y volver al exterior. Sin embargo, muchos se quedaban prendados en su propia angustia y preferían seguir y padecer hasta el final, con el consiguiente desgaste de la prueba. Cataluña es un laberinto parecido. Primero, para los propios catalanes, piensen lo que piensen de su destino. Casi todos se sienten orgullosos de su identidad, y casi todos también, se han sentido no muy bien tratados, no muy bien comprendidos por el resto de España. De ahí, los aprovechados de siempre, los palanganeros del Poder, los poderitos, han aprovechado las malas pasiones y las han alimentado, en un sentido o en otro, en Cataluña y en toda España. No hay razones, hay agitación, no hay argumentos, hay una alta dosis de perversión dialéctica. Hay una terrible falta de generosidad por ambas partes.

Y ya está. No quiero escribir más sobre el asunto -aunque ya he incumplido muchas veces mi promesa- porque el asunto trata de personas y, por lo tanto, deviene en tristeza. Pero lo que también he escrito muchas veces, y seguramente habrá que repetirlo muchas más, es que nos ha tocado una generación de políticos incapaces, no solo para una crisis como esta, sino para cualquier cosa. Hay que ponerse de perfil, para no llorar, cuando la única idea que se le ocurre al PSOE después del uno de octubre es reprobar a la vicepresidenta del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. De las demás opciones opositoras, mejor no hablar: a lo suyo, a su quimérica siembra de votos y ambición ilegítima de poder.

Escribo mucho a catalanes y me escriben mucho, por amistad, afecto, proximidad en la lejanía, momentos felices y tristeza compartida. Coincidimos en lo fundamental: el laberinto del pasaje del terror del castillo del Tibidabo siempre tuvo salida, pero no lo creíamos. Aunque sea un último recurso peregrino, creámoslo, por favor.