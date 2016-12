Los Reyes se quedan sin camellos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente cambiarán su tradicional montura en la gran cabalgata del próximo 5 de enero. Los monarcas desfilarán y saludarán a los miles de chiquillos a bordo de tres carruajes, que el Ayuntamiento está preparando en estos momentos para sustituir a los camellos, que este año no estarán. La culpa de la ausencia de los animales la tiene el accidente sufrido recientemente por el camellero, según aseguró la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, quien añadió que esta circunstancia impide que éste se haga cargo de los camellos. El cuidador se ha negado, además, a que otra persona realice esta labor por el difícil carácter que tienen. La cabalgata de enero pasado, sin ir más lejos, sufrió varias interrupciones debido a los problemas con varios de los camellos, uno de los cuales no quería salir al principio y otro, el que llevaba a Gaspar, se amuló a la altura de Las Alcaravaneras asustado, seguramente, por la aglomeración de gente. Su cuidador tardó como una media hora en conseguir que el cuadrúpedo se tranquilizara y siguiera su camino.

Los grupos animalistas deben estar de enhorabuena por la eliminación de los camellos, que ya desaparecieron en enero pasado de la Cabalgata de Madrid. No obstante, Medina aclaró que la ausencia se debe exclusivamente al accidente que ha sufrido su cuidador a última hora.

La edila aseguró que la noticia no formaba parte de las inocentadas del día de ayer y justificó la decisión por la necesidad de "garantizar" la seguridad de los asistentes a la cabalgata, ante la posibilidad de que uno de los animales se desbocara. La edila explicó que el accidente de última hora del cuidador ha impedido a su departamento preparar un plan alternativo con otros camellos. Lo que sí está gestionando, sostuvo, es conseguir otros tres camellos en Lanzarote o Fuerteventura para que vayan en el desfile, aunque sin jinetes reales. Medina añadió que el camellero se encuentra todavía hospitalizado y se recupera tras partirse una pierna.

Por su parte, Maruchi García, responsable de Comunicación de la Casa de Galicia, lamentó la ausencia de los camellos, pero "no queda otra, por mucho que nos duela. Se ha estado mirando en otros lados, pero los camellos son muy jóvenes este año y no podemos arriesgarnos a que ocurra un accidente", en un evento tan masivo como éste, en el que participan más de 200.000 personas.

"Ya teníamos cerrado el contrato con la persona que siempre se encarga de traer los camellos", afirmó Medina. "El cuidador accidentado no se compromete a dejar sus camellos, porque estos animales se estresan mucho y se alborotan, y no quiere ponerlos en peligro dejándolos en manos de otras personas. La pasada cabalgata ya tuvimos problemas. Yo no puedo obligar a nadie a que exponga a sus animales", admitió.

Así las cosas, su departamento ya ha descartado que Sus Majestades desfilen sobre los camellos, pero sigue intentando conseguir que los animales formen parte del espectáculo de la cabalgata. "Pero aún no tenemos nada cerrado en cuanto a la presencia de los camellos", aclaró.

Lo que sí dejó claro Medina es que no va a supeditar la seguridad de los asistentes a la cabalgata para evitar que la gente la critique. "Estoy expuesta a las críticas. Es una cuestión de seguridad y no me importa que me critiquen, porque yo lo que quiero es poder dormir con la tranquilidad del deber cumplido y que los chiquillos hayan vivido un día de máxima ilusión y de máxima fantasía. Lo que no puedo es meter la pata y cometer errores para evitar que me critiquen. Aquí prima siempre la seguridad ante todo", sostuvo. Medina declinó informar sobre la decoración que tendrán los carruajes de Sus Majestades.

Los figurantes

La Casa de Galicia trabaja contra reloj para que todo salga perfecto en la cabalgata, en la que participarán, igual que en ediciones anteriores, unos 200 figurantes que formarán parte de los cortejos reales de Sus Majestades y darán vida a las legiones romanas. Los voluntarios de la Casa de Galicia se encargan también del vestuario de los Reyes de Oriente.

En esta cabalgata participarán un total de once carrozas que, según Medina, "serán todas del mismo estilo , porque no podemos olvidar que se trata de una cabalgata infantil". La campaña llevada cabo por la Casa de Galicia ha sido un éxito, según aseguró Maruchi García, que destacó que más de 3.000 niños de la capital grancanaria y otros municipios de Gran Canaria podrán disfrutar este año de varios juguetes. Los resultados esta vez han superado a la campaña anterior, que se realizó de manera muy apurada debido a la difícil situación de la institución por el incendio de su sede.